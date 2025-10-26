Horóscopo chino semanal: 3 signos esperan suerte hasta el 2 de noviembre

Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025, la energía del zodiaco chino promete una semana de abundancia, éxito y oportunidades para 3 signos: Mono, Serpiente y Cerdo.

Según la astrología oriental, estos signos recibirán una poderosa influencia energética que les permitirá desbloquear su prosperidad, atraer nuevas alianzas y tomar decisiones acertadas en el ámbito financiero y personal.

Los días lunes, jueves y domingo serán especialmente propicios para manifestar la suerte, de acuerdo con un reporte astrológico de Your Tango.

La alineación de los elementos agua, tierra y madera favorecen el crecimiento, la intuición y la estabilidad, explica el pronóstico escrito por especialistas.

A continuación, descubre cómo activar la buena fortuna de estos 3 signos del horóscopo chino semanal y lo que pueden hacer para potenciarla.

1. Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Mono, tu curiosidad e ingenio serán las claves para abrir la puerta a la abundancia económica y al éxito profesional esta semana.

A partir del 27 de octubre, notarás un impulso para probar nuevos métodos o recuperar un proyecto que habías dejado pendiente. Esta vez, el universo estará de tu lado.

Tu día más afortunado será el jueves 30 de octubre, cuando el Día de Puertas Abiertas del Mono de Agua te otorgue claridad mental, comunicación fluida y una fuerte conexión con la energía del metal agua. Aprovecha para negociar, presentar ideas o hacer alianzas comerciales.

Consejos para atraer la suerte

Coloca un árbol de cristal con citrinos en tu escritorio para activar la energía de la prosperidad.

Colores favorables: verde y dorado, símbolos de crecimiento y riqueza.

Números de la suerte: 1, 7 y 8.

Compatibilidad: el Cerdo será tu mejor aliado esta semana por su estabilidad y optimismo.

Tip Feng Shui: despeja tu espacio de trabajo y evita acumular objetos innecesarios; el orden atraerá oportunidades.

2. Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Serpiente, esta semana tu energía se volverá más perceptiva, sabia y transformadora. Las oportunidades te llegarán disfrazadas de desafíos, pero tu aguda intuición te permitirá tomar decisiones acertadas.

El lunes 27 de octubre, bajo la influencia del Día de Peligro de la Serpiente de Tierra, tendrás la capacidad de detectar riesgos que pueden convertirse en ganancias si actúas con prudencia y visión.

Tu mente estará especialmente enfocada y tu percepción de la energía será superior.

Consejos para atraer la fortuna

Esta semana, la energía de la Tierra te invita a consolidar tus metas. Confía en tu instinto, pero equilibra tu sabiduría con acción consciente.

Números de la suerte: 2, 8 y 9.

Colores recomendados: verde, amarillo y rojo.

Compatibilidad: conecta con el Mono y el Cerdo para reforzar tu creatividad y equilibrio emocional.

Tip Feng Shui: elimina el desorden físico y mental; mantener tus espacios despejados reforzará la claridad y la confianza.

3. Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Cerdo, tu signo estará rodeado de una atmósfera de prosperidad y renovación durante los últimos días de octubre y los primeros de noviembre.

Es un momento ideal para reorganizar tus finanzas, saldar deudas y abrir espacio a nuevas oportunidades económicas.

Tu día más afortunado será el domingo 2 de noviembre, bajo la energía del Cerdo de Madera.

Este tránsito te impulsa a liberar cargas materiales y emocionales permitiendo que la abundancia fluya de nuevo.

Consejos para activar la suerte

Esta semana, el universo te invita a cerrar ciclos económicos y preparar el terreno para una etapa de crecimiento y éxito sostenido.

Números de la suerte: 2, 5 y 8.

Colores auspiciosos: rosa, gris y dorado.

Compatibilidad: la Serpiente será tu guía ideal; su sabiduría te ayudará a mantenerte firme en tus decisiones financieras.

Ritual Feng Shui: limpia tu billetera, elimina recibos viejos y renueva tu entorno con objetos dorados o monedas chinas.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos del horóscopo chino tendrán suerte esta semana?

El Mono, la Serpiente y el Cerdo serán los más favorecidos por la energía astral del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

¿Cuáles son los días más afortunados de la semana?

Lunes, jueves y domingo son los días clave para manifestar la suerte y tomar decisiones importantes.

¿Qué colores atraen la prosperidad según el Feng Shui?

El verde, dorado, amarillo y rosa son colores asociados con la riqueza, la alegría y el éxito personal.

¿Qué rituales se recomiendan para atraer abundancia?

Mantén tu espacio limpio, usa cristales o monedas doradas y practica la gratitud diaria.

