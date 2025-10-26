Lindsey Graham insinúa que Trump analiza posibles ataques por tierra en Venezuela y Colombia

El senador Lindsey Graham no sólo defendió la decisión de la Casa Blanca de atacar barcos venezolanos, sino que agregó que Trump informará a los legisladores sobre “posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia.

Desde hace dos meses, el ejército estadounidense acumula una fuerza de buques de guerra, aviones de combate, bombarderos, marines, drones y aviones espía cerca de Venezuela, pero en la última semana las tensiones con Colombia aumentaron, al grado de sumarse entre los objetivos de operaciones militares en la región por parte de republicano.

Según declaraciones en CBS News, “El presidente Trump me dijo ayer que planea informar a los miembros del Congreso, a su regreso de Asia, sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia”, dijo Graham.

Incluso, Graham dijo que cree que Trump ha decidido que “es hora de que” el líder venezolano Nicolás Maduro “se vaya”, y calificó los ataques terrestres como una “posibilidad real”.

Desde que la administración inició sus ataques a principios de septiembre, más de 30 personas han muerto, bajo el argumento que se tratan de acciones de seguridad nacional.

Sin embargo, los críticos de la administración han argumentado que los ataques son ilegales, particularmente porque no hay manera de probar que las embarcaciones transportaran droga y delincuentes.

A este escenario de críticas se sumó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien acusó a Estados Unidos de asesinar a un pescador inocente en un ataque contra una embarcación que, según las autoridades estadounidenses, sin pruebas, transportaba drogas ilícitas.

Pese a los dichos de adversarios, Graham dijo que “El objetivo final es garantizar que Venezuela y Colombia no puedan ser utilizadas para envenenar a Estados Unidos, que el dictador narcoterrorista Maduro ya no pueda amenazar a nuestro país ni enviar drogas para matar a estadounidenses”.

Por ello, el senador republicano insistió que la Casa Blanca planea ataques en tierra tras más de un mes de operaciones contra el tráfico de drogas en el Caribe, “Habrá una sesión informativa en el Congreso sobre la posible expansión del mar a la tierra. Apoyo esa idea”.

Además, sostuvo que el presidente Trump tiene toda la autoridad para ordenar el hundimiento de las naves como parte de su guerra contra las drogas.

“Tiene toda la autoridad del mundo. Esto no es asesinato. Esto es proteger a Estados Unidos del envenenamiento por narcoterroristas de Venezuela y Colombia”, apuntó.

Sigue leyendo:

• EE.UU. confirma otro ataque a embarcación en el Caribe y reporta 6 personas muertas

• Confirman octavo ataque de EE.UU. a embarcación, esta vez en el Pacífico

• EE.UU. destruye segunda lancha en el Pacífico y deja tres muertos.