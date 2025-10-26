Pánico en el centro de Austin: una persona herida en tiroteo dentro de biblioteca pública

Un tiroteo ocurrido este sábado al mediodía dentro de la Biblioteca Central de Austin, en el centro de la capital del estado de Texas, dejó una persona herida y generó momentos de alarma entre los visitantes y el personal del lugar, informó el Departamento de Policía de Austin.

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde permanece en condición grave pero estable, según las autoridades.

El sospechoso fue detenido en el sur de la ciudad

El subjefe de policía Lee Rogers explicó que el sistema de emergencias 911 recibió los primeros reportes poco después del mediodía.

“Un sospechoso huyó del lugar antes de la llegada de los agentes, pero fue localizado y puesto bajo custodia en el barrio de South Austin alrededor de la 1:25 p. m.”, detalló.

La policía no ha revelado la identidad del detenido ni el posible motivo del ataque. Tampoco se precisó en qué parte de la biblioteca ocurrió el tiroteo.

Evacuación y confinamiento temporal

Ante la emergencia, las autoridades evacuaron el edificio y emitieron una alerta de confinamiento en la zona del centro de la ciudad, que fue levantada una vez que el sospechoso fue capturado.

“Este parece ser un incidente aislado, no una situación de tirador activo”, subrayó Rogers, quien aseguró que no existe una amenaza en curso para la comunidad.

El suceso movilizó a decenas de unidades policiales y de emergencia, que acordonaron el área mientras se realizaban las primeras investigaciones.

La policía continúa recabando evidencia en la escena y revisando grabaciones de seguridad del recinto y de los alrededores. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la relación entre el sospechoso y la víctima.

Sigue leyendo:

–Al menos 12 detenidos en operativo en un club de striptease clandestino en Houston

–Hispano muere de un ataque cardíaco luego de que su hijo recibiera un disparo accidental en Texas

–Hombre de Houston apuñala a su madre porque se negó a entregarle su billetera