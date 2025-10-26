Pronóstico del clima en Dallas para este domingo 26 de octubre
Conoce el pronóstico del tiempo en Dallas, Texas, para hoy domingo 26 de octubre para evitar sufrir los cambios en el clima
Este domingo 26 de octubre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 77 grados Fahrenheit (25ºC). La probabilidad de lluvia será del 9% y se prevén pocas nubes. Además, las predicciones estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 4.35 millas por hora.
Durante la noche, la temperatura será de 59 grados Fahrenheit (15ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 5.59 millas por hora.
Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.
En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:40 h y se pondrá a las 18:42 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.
Pronóstico de Dallas para mañana
En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 59 y los 77 grados Fahrenheit (15 y 25ºC).
Clima en Dallas para los próximos 7 días
Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.
Temperatura promedio en Dallas
La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.
En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.
Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.
Junto a esto, el mes más húmedo para Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.
