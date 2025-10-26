Un helicóptero y un avión de combate de la Armada se estrellan en el Mar de China Meridional

Con minutos de diferencia, un helicóptero de la Armada estadounidense y un avión de combate cayeron el domingo durante operaciones de rutina separadas sobre el Mar de China Meridional, y todos los miembros de la tripulación fueron rescatados sanos y salvos.

De acuerdo a la información oficial, el helicóptero MH-60R Sea Hawk se estrelló alrededor de las 14:45 hora local.

Tras el incidente, a las 15:15, un caza F/A-18F Super Hornet asignado a los ‘Fighting Redcocks’ del Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 22 también se hundió en aguas del Mar de China Meridional mientras realizaba operaciones de rutina desde el portaviones Nimitz.

El USS Nimitz, uno de los buques de guerra más grandes del mundo, es el portaaviones estadounidense en servicio más antiguo y será retirado el año próximo.

“Todo el personal involucrado se encuentra a salvo y en condición estable. La causa de ambos incidentes está actualmente bajo investigación”, indicó la Flota del Pacífico de EE. UU. en el comunicado.

La Armada inició una investigación para determinar la causa de ambos incidentes.

Los accidentes aéreos ocurren en medio de la gira diplomática del presidente Donald Trump por Asia, donde se espera que se reúna con el líder chino Xi Jinping esta semana para mantener conversaciones centradas principalmente en el comercio.

Estos nuevos accidentes se suman a una serie de hechos que acumulan las fuerzas armadas en el año, el más impactante el 29 de enero, en el río Potomac cuando un helicóptero Sikorksy UH-60 Black Hawk del Ejército colisionó en el aire con un avión Bombardier CRJ701, operado por PSA Airlines, cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, dejando 67 personas fallecidas.

Además, estos accidentes se produjeron después de que la Armada perdiera dos aviones Super Hornet en el Mar Rojo esta primavera. Un caza F/A-18 cuesta más de 60 millones de dólares, según la Armada.