Alertas de tránsito en Los Ángeles hoy, lunes 27 de octubre de 2025

Autoridades locales y servicios de movilidad emiten nuevas alertas de tránsito en Los Ángeles para este lunes 27 de octubre de 2025, con reportes de congestión en varios puntos clave de la ciudad.

Conductores y peatones deben mantenerse atentos a los avisos viales, ya que algunas avenidas presentan cierres parciales y demoras por obras, accidentes o eventos programados, de acuerdo con el servicio de información Southern California 511.

Calles cerradas hoy en Los Ángeles

SR-71 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Sur entre Rio Rancho Rd y Chino Valley Freeway, Ruta 71.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Sur entre Rio Rancho Rd y Chino Valley Freeway, Ruta 71. SR-60 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-60 Este entre Diamond Bar Blvd y Pomona Freeway, Ruta 60.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-60 Este entre Diamond Bar Blvd y Pomona Freeway, Ruta 60. SR-47 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-47 Sur entre Route 47 Freeway y Harbor Blvd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-47 Sur entre Route 47 Freeway y Harbor Blvd. SR-47 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-47 Norte entre Gaffey St y Route 47 Freeway.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-47 Norte entre Gaffey St y Route 47 Freeway. SR-39 : Cerrado al tráfico en la SR-39 Norte/Sur entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y Angeles Crest Highway, Ruta 2.

: Cerrado al tráfico en la SR-39 Norte/Sur entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y Angeles Crest Highway, Ruta 2. SR-2 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-2 Oeste entre Mountain St y Glendale Freeway, Ruta 2.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-2 Oeste entre Mountain St y Glendale Freeway, Ruta 2. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Avenue K.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Avenue K. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Avenue M.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Avenue M. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Tenth Street West.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Tenth Street West. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue K y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue K y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue M y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue M y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Norte entre Avenue J y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Norte entre Avenue J y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Sur entre Rancho Vista Blvd y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Sur entre Rancho Vista Blvd y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue K y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue K y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue M y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue M y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-134 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-134 Este entre Ventura Freeway, Ruta 134 y Pacific Ave.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-134 Este entre Ventura Freeway, Ruta 134 y Pacific Ave. SR-134 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-134 Este entre San Fernando Rd y Ventura Freeway, Ruta 134.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-134 Este entre San Fernando Rd y Ventura Freeway, Ruta 134. I-710 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este entre Anaheim St y Long Beach Freeway, Ruta 710.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este entre Anaheim St y Long Beach Freeway, Ruta 710. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Calgrove Blvd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Calgrove Blvd. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Glendale Blvd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Glendale Blvd. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Griffith Park Dr.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Griffith Park Dr. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Calgrove Blvd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Calgrove Blvd. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Hasley Canyon Rd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Hasley Canyon Rd. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Lake Hughes Rd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Lake Hughes Rd. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Lyons Ave.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Lyons Ave. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Magic Mountain Parkway, Ruta 126.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Magic Mountain Parkway, Ruta 126. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Rye Canyon Rd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Rye Canyon Rd. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Templin Highway.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Templin Highway. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Truck Break Inspection.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Truck Break Inspection. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Este entre Lyons Ave y Golden State Freeway, Ruta 5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Este entre Lyons Ave y Golden State Freeway, Ruta 5. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Atlantic Blvd / Eastern Ave y Santa Ana Freeway, Ruta 5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Atlantic Blvd / Eastern Ave y Santa Ana Freeway, Ruta 5. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway, Ruta 5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway, Ruta 5. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Hasley Canyon Rd y Golden State Freeway, Ruta 5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Hasley Canyon Rd y Golden State Freeway, Ruta 5. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Magic Mountain Parkway, Ruta 126 y Golden State Freeway, Ruta 5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Magic Mountain Parkway, Ruta 126 y Golden State Freeway, Ruta 5. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Sur entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway, Ruta 5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Sur entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway, Ruta 5. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Sur entre Lake Hughes Rd y Golden State Freeway, Ruta 5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Sur entre Lake Hughes Rd y Golden State Freeway, Ruta 5. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Oeste entre Lyons Ave y Golden State Freeway, Ruta 5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Oeste entre Lyons Ave y Golden State Freeway, Ruta 5. I-210 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-210 Oeste entre Lincoln Blvd / Howard Ave y Foothill Freeway, Ruta 210.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-210 Oeste entre Lincoln Blvd / Howard Ave y Foothill Freeway, Ruta 210. I-105 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-105 Este entre Century Freeway, Ruta 105 y Central Ave.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-105 Este entre Century Freeway, Ruta 105 y Central Ave. I-105 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-105 Oeste entre Wilmington Ave y Century Freeway, Ruta 105.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-105 Oeste entre Wilmington Ave y Century Freeway, Ruta 105. SR-91 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-91 Norte/Sur entre Lakeview Ave y Artesia Freeway, Ruta 91.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-91 Norte/Sur entre Lakeview Ave y Artesia Freeway, Ruta 91. SR-73 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-73 Norte entre Glenwood Dr/Pacific Park Dr y Ruta 73.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-73 Norte entre Glenwood Dr/Pacific Park Dr y Ruta 73. SR-55 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-55 Norte entre Dyer Rd y Costa Mesa Freeway, Ruta 55.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-55 Norte entre Dyer Rd y Costa Mesa Freeway, Ruta 55. I-5 (Orange County) : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Ave Palizada y Santa Ana Freeway, Ruta 5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Ave Palizada y Santa Ana Freeway, Ruta 5. I-5 (Orange County) : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre El Camino Real y Santa Ana Freeway, Ruta 5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre El Camino Real y Santa Ana Freeway, Ruta 5. I-10 (Riverside) : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-10 Oeste entre Haugen-Lehman Way y Ruta 10.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-10 Oeste entre Haugen-Lehman Way y Ruta 10. SR-38 (San Bernardino) : Cerrado al tráfico en la SR-38 Este/Oeste entre Angelus Maint Station y Hill Ranch Rd.

: Cerrado al tráfico en la SR-38 Este/Oeste entre Angelus Maint Station y Hill Ranch Rd. I-15 (San Bernardino) : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-15 Norte entre L St y Ruta 15.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-15 Norte entre L St y Ruta 15. I-10 (San Bernardino): Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-10 Este entre Ford St y Ruta 10.

Recomendaciones para moverte por Los Ángeles

Los Ángeles es una de las ciudades más transitadas de Estados Unidos, especialmente durante las horas pico. Para evitar embotellamientos y moverte con mayor previsibilidad, se recomienda usar aplicaciones como Google Maps o Waze, que ofrecen rutas alternativas en tiempo real y actualizaciones sobre incidentes viales.