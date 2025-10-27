Amazon tiene nueva tecnología con IA para entregar paquetes con más velocidad

En su apuesta para acelerar las entregas y priorizar el bienestar de sus empleados, Amazon está implementando nuevas tecnologías bajo el lema: “Trabajar más inteligentemente, no más arduamente”.

La compañía ha dado a conocer una serie de innovaciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) y robótica, diseñadas para optimizar cada etapa del proceso logístico, desde los centros de distribución hasta la entrega final.

En su sitio oficial, Amazon informó que está utilizando “recursos de inteligencia artificial para resolver desafíos complejos”, con la incorporación de sistemas como Blue Jay y el Proyecto Eluna, que prometen transformar la eficiencia operativa sin comprometer la seguridad laboral.

Las tecnologías de Amazon para agilizar la entrega de paquetes

1. Blue Jay: brazos robóticos para tareas repetitivas

Uno de los avances más destacados es Blue Jay, un sistema robótico avanzado desplegado en los centros de distribución de entrega rápida. Este modelo combina múltiples brazos coordinados que ejecutan de forma simultánea tareas como la selección, estiba y consolidación de paquetes.

De acuerdo con la empresa, “Blue Jay coordina múltiples brazos para realizar tareas de picking, estiba y consolidación simultáneamente”. En la práctica, esto permite que tres líneas de trabajo tradicionales se integren en una sola, reduciendo los tiempos de procesamiento y favoreciendo un entorno más seguro y ergonómico para los empleados.

2. Project Eluna: IA para planificar y prevenir

El Proyecto Eluna representa el componente más analítico de la estrategia de Amazon. Este sistema de inteligencia artificial actúa como un “agente” que recopila y analiza datos históricos y en tiempo real de todas las instalaciones logísticas.

“Project Eluna proporciona información operativa”, indica el comunicado de la compañía. Su función principal es anticipar cuellos de botella, mejorar la planificación de rotaciones y optimizar los programas de mantenimiento.

3. Gafas inteligentes y realidad virtual: innovación en la última milla

En el terreno de la entrega directa, Amazon también está apostando por la realidad aumentada y la visión artificial. Los repartidores ya están probando gafas inteligentes con IA integrada, capaces de proyectar en el campo de visión información clave como rutas, escaneo de paquetes y pruebas de entrega.

Además, las gafas pueden detectar obstáculos, como mascotas o desniveles, mediante sensores visuales, lo que permite realizar entregas más seguras y rápidas. Según datos internos, los conductores han logrado ahorrar hasta 30 minutos por turno con su uso.

Por otro lado, Amazon ha fortalecido la formación de su personal mediante módulos de realidad virtual (RV) en sus Academias Integradas de Conductores de Última Milla (iLMDA).

Desde 2022, más de 300,000 conductores han sido capacitados con simulaciones inmersivas que los preparan para situaciones reales, desde tráfico intenso hasta condiciones climáticas adversas. La meta es expandir este modelo a más de 95 estaciones en Norteamérica antes de 2026.