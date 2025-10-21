Filtración reveló que Amazon planea reemplazar 600,000 trabajadores con robots

Amazon está barajando la posibilidad de reemplazar hasta 600,000 trabajadores humanos con robots en sus operaciones en Estados Unidos, un cambio gigantesco en el funcionamiento de esta plataforma. Según documentos filtrados, la empresa apunta a automatizar hasta el 75% de sus operaciones para 2033, evitando la contratación de cientos de miles de empleados que serían necesarios para manejar la carga de trabajo proyectada.

El gran salto hacia la automatización en Amazon

Amazon tiene aproximadamente 1.2 millones de empleados en EE.UU., y el plan robótico evitaría la contratación de más de 160,000 personas solo hasta 2027. Esta automatización busca ahorrar alrededor de 30 centavos de dólar por artículo almacenado y enviado, lo que se traduce en un ahorro esperado de $12,600 millones de dólares entre 2025 y 2027. La empresa ya ha desplegado más de un millón de robots en sus almacenes a nivel mundial, impactando fuertemente la eficiencia operativa.

Los robots realizan tareas como transportar estanterías, picking y empaquetado, liberando a los empleados humanos de trabajos repetitivos y físicamente demandantes. La eficiencia ha crecido exponencialmente, pasando de enviar 175 paquetes por empleado hace una década a cifras superiores a 3,870 paquetes por empleado actualmente.

Aunque la automatización mejora la productividad, también significa un desplazamiento masivo de trabajadores. La eliminación de hasta 600,000 puestos humanos podría impactar significativamente a comunidades enteras, generando incertidumbre en el mercado laboral tradicional. Amazon prefiere evitar términos como “automatización” o “inteligencia artificial” y en su lugar usa expresiones como “tecnología avanzada” o “cobots” para describir sus robots como colaboradores y no como reemplazantes directos.

¿Hacia dónde va el futuro del trabajo en Amazon?

El modelo de Amazon indica que la robotización no solo reduce los empleos humanos, sino que transforma los tipos de tareas y habilidades requeridas. Nuevos roles técnicos y operativos surgen, enfocados en la supervisión y mantenimiento de robots, mientras que los trabajos tradicionales en almacén disminuyen. La compañía está creando un entorno donde la colaboración entre humanos y máquinas será esencial, y el perfil laboral evoluciona hacia la tecnología y el soporte a sistemas automatizados.

Este cambio representa una revolución radical para Amazon y para la industria del comercio electrónico, con un fuerte enfoque en maximizar la eficiencia y reducir costos a través de la robótica, a la vez que genera debates importantes sobre el futuro del trabajo y el equilibrio entre innovación tecnológica y responsabilidad social.

