El Bayern Múnich rompe lazos con Jerome Boateng por presión de los aficionados

El Bayern Múnich decidió cancelar la visita y colaboración de su exfutbolista Jérôme Boateng, quien había sido invitado para iniciar su formación como entrenador bajo la tutela de Vincent Kompany. La medida se tomó luego de una ola de críticas de los aficionados, quienes protestaron por las denuncias de violencia de género que pesan sobre el exdefensor alemán.

A través de un breve comunicado, el club explicó que la decisión se adoptó tras un “intercambio constructivo”. En el mensaje, Bayern aclaró que “Jérôme siente un fuerte vínculo con el club y no desea que el FC Bayern sufra ningún perjuicio a raíz del debate controvertido que actualmente rodea su persona”.

La situación se volvió insostenible cuando los hinchas del campeón alemán manifestaron su rechazo durante el clásico ante Borussia Dortmund el pasado 18 de octubre. En el Allianz Arena se desplegaron pancartas con mensajes contundentes: “En nuestro club no hay lugar para cerdos con carácter. ¡No hay más lugar para Boateng!”. El descontento público forzó a la institución a reconsiderar su postura.

Un pasado judicial que sigue marcando su presente

Boateng, quien fue parte del Bayern durante una década y campeón del mundo con Alemania en 2014, enfrenta un historial judicial complejo. En 2021 fue declarado culpable de agredir físicamente a su expareja Sherin Senler durante un viaje en 2018, recibiendo inicialmente una multa de 1,8 millones de euros, que luego se redujo a 1,2 millones tras la apelación. En 2024, un nuevo juicio ratificó su culpabilidad, aunque la sanción final se fijó en 200,000 euros.

El escándalo volvió a cobrar fuerza por el caso de Kasia Lenhardt, otra expareja del jugador, quien fue hallada muerta en 2021, una semana después de anunciar su ruptura con él. Aunque la fiscalía reabrió la investigación en 2024, el caso fue cerrado en marzo de 2025 por falta de pruebas. Antes de su fallecimiento, Lenhardt había afirmado que sufrió “malos tratos” e infidelidades por parte del futbolista.

La polémica también alcanzó a la familia de Boateng. Su madre, en una audiencia por la custodia de su nieto, declaró que “durante años, mi hijo ha abusado física y psicológicamente de mujeres”.

A lo largo de su carrera, Boateng acumuló un palmarés impresionante: dos Champions League, nueve Bundesligas y cinco Copas de Alemania con el Bayern, además de su paso por clubes como Manchester City, Lyon y Salernitana. Sin embargo, su reputación se ha visto erosionada por los múltiples casos judiciales que lo acompañan.

Con esta decisión, el Bayern Múnich intenta distanciarse de la controversia y preservar su imagen institucional, en un contexto donde la presión social y las demandas de responsabilidad ética dentro del deporte son cada vez más determinantes.



