Juventus busca DT tras destituir a Igor Tudor

La Juventus anunció este lunes la destitución de Igor Tudor como entrenador del primer equipo masculino, tras una racha de ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria. El croata, que llevaba siete meses en el cargo, deja su puesto junto a su cuerpo técnico conformado por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci.



“El Juventus comunica que hoy ha destituido a Igor Tudor como entrenador del primer equipo masculino, junto con su cuerpo técnico”, indicó el club en un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

El despido se produjo menos de 24 horas después de la derrota 1-0 ante Lazio en el Estadio Olímpico de Roma. El gol de Toma Basic selló una nueva caída para el conjunto de Turín, que acumulaba tres derrotas seguidas entre Serie A y Champions League, además de ocho partidos sin ganar. La dirigencia decidió que la crisis deportiva no podía prolongarse más.

Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus



I dettagli: https://t.co/ADGQZ155I1 pic.twitter.com/69mQ5Sp9F8 — JuventusFC (@juventusfc) October 27, 2025

Brambilla toma el mando interino mientras suenan varios candidatos

El periodista Fabrizio Romano informó que Massimo Brambilla, actual técnico del equipo juvenil, asumirá de forma interina y estará en el banquillo en el duelo ante Udinese del próximo miércoles. Mientras tanto, el Director General, Damien Comolli, ya trabaja en la búsqueda de un reemplazo. Los nombres de Luciano Spalletti y Raffaele Palladino suenan como los principales candidatos.

El comunicado de Juventus cerró con un tono institucional: “El Club agradece a Igor Tudor y a todo su personal su profesionalismo y dedicación durante los últimos meses y les desea todo lo mejor para sus futuras carreras”.

La temporada del conjunto bianconero había comenzado con buenas sensaciones, encadenando tres victorias: 2-0 ante Parma, 1-0 sobre Genoa y un vibrante 4-3 en el clásico frente al Inter. Sin embargo, a partir de ahí el equipo entró en una espiral negativa de empates y derrotas que acabó por costarle el cargo a Tudor.

Según el medio italiano TuttoMercatoWeb, en el vestuario también se vivieron “momentos tensos” entre el técnico y algunos jugadores tras la derrota con Lazio. Aunque no fue el detonante único, esos roces reflejaron el malestar general dentro del plantel, marcado por la falta de resultados y un ambiente de creciente frustración.

Con el despido consumado, Juventus encara una etapa de transición, tratando de recuperar estabilidad en medio de una temporada que comenzó con esperanzas y ahora exige una rápida reconstrucción.



