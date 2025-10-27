Hallan a un hombre colgado y parcialmente quemado bajo una autopista en Houston

La mañana del viernes, un macabro hallazgo generó conmoción entre los residentes del noreste de Houston, Texas: un hombre fue encontrado colgado y parcialmente quemado debajo de la autopista 610, cerca de la calle Kirkpatrick.

Bomberos del Departamento de Houston fueron los primeros en llegar al lugar, donde descubrieron el cuerpo aún en llamas. Posteriormente, notificaron a la Policía de Houston, que asumió la investigación.

La policía duda que se trate de un suicidio

Aunque en un primer momento se consideró la posibilidad de un suicidio, las autoridades indicaron que la escena no coincide con ese tipo de caso, debido a que el cuerpo fue hallado colgado y además quemado.

“El hecho de que una persona haya sido encontrada colgada en el lugar es preocupante, y de ser un crimen se trata de un acto a nivel federal que será investigado”, declaró el congresista Al Green, quien acudió al sitio.

Aún no se conoce la identidad de la víctima

Hasta el momento, la Policía de Houston no ha divulgado la identidad del hombre ni ha confirmado si fue asesinado en el lugar o trasladado allí después. Tampoco se reportan testigos del hecho.

Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para obtener información que ayude a esclarecer el caso.

Quienes tengan pistas pueden comunicarse de forma anónima con Crime Stoppers de Houston al 713-222-8477.

Sigue leyendo:

–Al menos 12 detenidos en operativo en un club de striptease clandestino en Houston

–Hispano muere de un ataque cardíaco luego de que su hijo recibiera un disparo accidental en Texas

–Hombre de Houston apuñala a su madre porque se negó a entregarle su billetera