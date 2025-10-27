Hallan muerta a una docente en su casa en Texas: su esposo fue detenido por asesinato

Un hombre de Texas fue arrestado días después de que, según la policía, matara a su esposa, una profesora de biología de secundaria, dentro de la casa que compartían en Alvarado, condado de Johnson.

La víctima, Chelsea Spillers, de 33 años, fue encontrada sin vida el sábado 18 de octubre, luego de que agentes acudieran a su domicilio para realizar una verificación de bienestar, informó el Departamento de Policía de Alvarado.

De acuerdo con un informe preliminar y evidencia forense, Spillers murió a causa de un traumatismo contundente, lo que llevó a las autoridades a considerar el caso como un presunto homicidio.

El sospechoso fue detenido tras días de fuga

Los investigadores identificaron como principal sospechoso a Brandon Ashley, esposo de la víctima. El lunes, la Oficina del Sheriff del Condado de Grimes recibió reportes sobre un hombre sin camisa que deambulaba por una propiedad privada en el área de Bedias, a unas 150 millas al sur del lugar del crimen.

De acuerdo con los testigos, Ashley parecía sufrir un episodio de salud mental, llamaba a las puertas de los vecinos pidiendo una camisa y mencionaba que evitaba una carretera cercana porque había “demasiados policías”.

Fue detenido esa misma mañana y, según el reporte policial, confesó haber escondido una pistola cerca de una tienda de conveniencia. Los agentes recuperaron un arma calibre .357 Astra en el sitio indicado.

Ashley fue trasladado a la cárcel del condado de Grimes, donde permanece detenido a la espera de su extradición al condado de Johnson, donde enfrenta cargos de asesinato.

Una educadora querida por sus alumnos

Chelsea Spillers era profesora de biología y química en la Preparatoria Alvarado, donde era muy apreciada por estudiantes y colegas.

“Nos entristeció profundamente la noticia del trágico fallecimiento de Chelsea Spillers”, expresó el Distrito Escolar Independiente de Alvarado en un comunicado. “Era una educadora dedicada que amaba a sus alumnos y al equipo del distrito. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos”.

El Departamento de Policía de Alvarado recordó en una actualización que “un arresto no equivale a una condena”, y que el sospechoso “se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad”.

Las autoridades continúan reuniendo pruebas para presentar el caso ante la Fiscalía del Condado de Johnson, mientras familiares y colegas de la víctima organizan homenajes en su memoria.

