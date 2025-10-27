Hombre hallado baleado dentro de su vehículo tras chocar en un vecindario de Houston

Un hombre fue encontrado muerto dentro de su vehículo luego de recibir varios disparos y chocar en el área de Alief, al suroeste de Houston, la noche del sábado, informó el Departamento de Policía de Houston (HPD).

El teniente Ali, del HPD, señaló que el hecho ocurrió alrededor de las 9:20 p. m., cerca de Briar Terrace Drive, cuando los residentes de una vivienda escucharon un estruendo y salieron a ver lo ocurrido.

Al salir, encontraron un vehículo azul con un hombre herido de bala en su interior. Los paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Cámaras captaron el momento del choque

Imágenes de vigilancia proporcionadas por un vecino muestran el instante en que una camioneta roja impacta contra el sedán azul en la entrada de una vivienda. Sin embargo, las autoridades aclararon que el tiroteo no fue captado por las cámaras.

“Es preocupante porque probablemente estaba cerca y él estaba tratando de escapar”, declaró Erika Rivera, vecina del sector.

La policía no tiene sospechosos detenidos

Los detectives de homicidios revisaron las grabaciones de seguridad del vecindario en busca de pistas, pero hasta el momento no hay sospechosos identificados ni detenidos.

El HPD continúa investigando las circunstancias que llevaron al tiroteo y al posterior accidente.

