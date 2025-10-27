Kylian Mbappé y Lamine Yamal lideran los candidatos al mejor once de la FIFA en 2025

Kylian Mbappé y Lamine Yamal lideran entre los 26 futbolistas nominados al mejor once de la FIFA FIFPro 2025, cuya alineación oficial será revelada el 3 de noviembre.

El listado, anunciado este lunes por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), reúne a varias de las principales figuras del fútbol mundial, con una fuerte presencia del París Saint-Germain, actual campeón de Europa, que aporta siete jugadores.

Entre los representantes del conjunto francés aparecen Pacho, Marquinhos, Vitinha, Joao Neves, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y el vigente Balón de Oro, Ousmane Dembélé.

También figuran varios nombres del FC Barcelona, como Pau Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal y Raphinha, mientras que el Real Madrid aporta a Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Federico Valverde y Kylian Mbappé.

Fecha a conocer los candidatos al mejor once de la FIFA

El listado lo completan estrellas de talla mundial como Cristiano Ronaldo y Leo Messi, ambos considerados leyendas activas del fútbol, que buscan nuevamente un lugar en el once ideal del año.

Según recordó FIFPro, este reconocimiento es el único premio decidido exclusivamente por futbolistas profesionales, con cerca de 20,000 jugadores participando en la votación.

Para ser elegibles, los nominados deben haber disputado al menos 30 partidos oficiales entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025, ambos inclusive.

El mejor once de FIFPro 2025 estará compuesto por un portero, tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteros con mayor cantidad de votos. El último lugar del equipo será para el futbolista que, sin importar su posición, obtenga el mayor número de apoyos globales.

La ceremonia de presentación del once ideal se celebrará el 3 de noviembre, donde se conocerá qué jugadores conformarán el equipo más destacado del año según sus propios colegas.

La lista completa de candidatos al mejor once de FIFPro 2025

Candidatos al mejor once FIFA / FIFPro 2025 Porteros Alisson Becker Liverpool Thibaut Courtois Real Madrid Gianluigi Donnarumma París Saint-Germain / Manchester City Defensas Trent Alexander-Arnold Liverpool / Real Madrid Pau Cubarsí Barcelona Virgil van Dijk Liverpool Achraf Hakimi París Saint-Germain Marquinhos París Saint-Germain Nuno Mendes París Saint-Germain William Saliba Arsenal Centrocampistas Jude Bellingham Real Madrid Kevin De Bruyne Manchester City / Nápoles Luka Modric Real Madrid / AC Milán Joao Neves París Saint-Germain Cole Palmer Chelsea Pedri Barcelona Federico Valverde Real Madrid Vitinha París Saint-Germain Delanteros Ousmane Dembélé París Saint-Germain Erling Haaland Manchester City Kylian Mbappé Real Madrid Lionel Messi Inter Miami Raphinha Barcelona Cristiano Ronaldo Al-Nassr Mohamed Salah Liverpool Lamine Yamal Barcelona

