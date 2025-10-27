Kylian Mbappé y Lamine Yamal lideran los candidatos al mejor once de la FIFA en 2025
La lista del mejor once de FIFPro 2025 se conocerá en el mes de noviembre
Kylian Mbappé y Lamine Yamal lideran entre los 26 futbolistas nominados al mejor once de la FIFA FIFPro 2025, cuya alineación oficial será revelada el 3 de noviembre.
El listado, anunciado este lunes por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), reúne a varias de las principales figuras del fútbol mundial, con una fuerte presencia del París Saint-Germain, actual campeón de Europa, que aporta siete jugadores.
Entre los representantes del conjunto francés aparecen Pacho, Marquinhos, Vitinha, Joao Neves, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y el vigente Balón de Oro, Ousmane Dembélé.
También figuran varios nombres del FC Barcelona, como Pau Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal y Raphinha, mientras que el Real Madrid aporta a Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Federico Valverde y Kylian Mbappé.
Fecha a conocer los candidatos al mejor once de la FIFA
El listado lo completan estrellas de talla mundial como Cristiano Ronaldo y Leo Messi, ambos considerados leyendas activas del fútbol, que buscan nuevamente un lugar en el once ideal del año.
Según recordó FIFPro, este reconocimiento es el único premio decidido exclusivamente por futbolistas profesionales, con cerca de 20,000 jugadores participando en la votación.
Para ser elegibles, los nominados deben haber disputado al menos 30 partidos oficiales entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025, ambos inclusive.
El mejor once de FIFPro 2025 estará compuesto por un portero, tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteros con mayor cantidad de votos. El último lugar del equipo será para el futbolista que, sin importar su posición, obtenga el mayor número de apoyos globales.
La ceremonia de presentación del once ideal se celebrará el 3 de noviembre, donde se conocerá qué jugadores conformarán el equipo más destacado del año según sus propios colegas.
La lista completa de candidatos al mejor once de FIFPro 2025
