Qué debo hacer si ICE toca la puerta de mi casa, según abogados especialistas en inmigración

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que en septiembre de este año detuvo a más de 54 000 personas en todo Estados Unidos, en medio de un aumento de redadas en ciudades como Chicago y San Francisco. Ante ese panorama, los migrantes deben estar preparados con documentos y estrategia legal ante un eventual contacto con agentes.

Qué puede hacer una persona para evitar ser detenida

La organización National Immigrant Justice Center (NIJC) recomienda que lo primero sea construir un plan de seguridad familiar, antes de que ocurra cualquier operativo. Entre las sugerencias están:

Memorizar contactos de emergencia.

Planear con tiempo temas familiares o médicos.

o médicos. Mantener una actitud pacífica y respetuosa, sin confrontar, y guardar distancia durante cualquier interacción con agentes.

Aunque Gavin Newsom, gobernador de California, promovió estas recomendaciones, no todas aplican de igual modo en cada estado, por lo que conviene combinarlas con asesoramiento legal local.

Quien no cuente con un estatus migratorio legal aún puede presentar documentos como su pasaporte o certificado de nacimiento, para demostrar identidad en caso de detención, aunque esto no garantiza inmunidad frente a arrestos.

En carretera: cómo actuar si ICE lo detiene

Según el bufete Jeelani & Associates (especializado en inmigración), si una persona es detenida por agentes en la vía pública, debe seguir estas pautas:

Detenerse de modo seguro si es requerido por la policía. Mantener ambas manos visibles sobre el volante y mostrar los documentos solicitados (licencia de conducir, registro del vehículo). Decir claramente: “No doy mi consentimiento para un registro”, si le piden registrar el automóvil. Aunque los agentes pueden registrar el vehículo bajo ciertas condiciones (como sospecha razonable), la negativa al consentimiento sirve como registro de su posición.

En California, los inmigrantes sin estatus legal pueden tener derecho a la licencia de conducir AB 60. Para solicitarla, deben mostrar prueba de identidad aceptada por el DMV —como pasaporte, credencial de su país de origen o documento nacional de identidad— y documentos de residencia en el estado.

Si un agente de ICE toca la puerta del domicilio

Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP), aconseja no permitirles la entrada, aunque lleven órdenes de arresto. Adams aclara que esas órdenes no les otorgan automáticamente el derecho a ingresar a propiedades privadas sin el consentimiento del ocupante.

El acceso solo es legal si cuentan con una orden judicial válida, sellada por un juez, que nombre explícitamente al detenido y las áreas a registrar. Si tienen dudas, pida ver la orden, no firme nada y solicite hablar con un abogado.

NWIRP, con Adams a la cabeza, ha impulsado casos de habeas corpus contra detenciones ilegales. En uno reciente, un juez determinó que ICE mantuvo detenido de forma ilegal a un hombre en Seattle, y ordenó su liberación. “Estamos viendo que muchas peticiones de habeas están prosperando”, señaló Adams.

Recursos legales y apoyo en detención

El NIJC representa a inmigrantes detenidos en juicios migratorios y audiencias de fianza, incluso en estados como Illinois, Indiana y Kentucky. National Immigrant Justice Center, también ha liderado litigios de transparencia mediante FOIA para revelar contratos e inspecciones de centros de detención.

Es fundamental que las personas que se enfrenten a detención o que tengan familiares arrestados consulten guías como Know Your Rights de NIJC, donde se describen pasos concretos para actuar (pedir el A-Number, ubicar al detenido, iniciar contacto con el abogado).