Venado López ya tiene rival para su siguiente pelea

Luis Alberto ‘Venado’ López, excampeón mundial de peso pluma, anunció que volverá al ring contra Miguel ‘Bravis’ Arévalo el próximo 12 de diciembre en el que será su última pelea del 2025.

En una publicación en sus redes sociales, Venado López también informó peleará en su tierra Mexicali en busca de obtener una nueva oportunidad por el campeonato mundial.

“Estamos de regreso este 12 de diciembre en mi tierra Mexicali, Baja California. Estamos cerca de conseguir una oportunidad de un título mundial, vamos por el x2 world Champion”, dijo.

El Venado López comenzó con buen pie su paso en las 130 libras al noquear en el primer round a Eduardo ‘Fierita’ Montoya el pasado mes de abril en México. Tras la victoria expresó que quería conseguir las grandes peleas de la división y retó a Rafael ‘Divino’ Espinoza.

Al final el campeón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) acordó una pelea con Arnold Khegai y López tuvo que buscar otro rival.

López regresó a la senda del triunfo tras perder por nocaut ante Angelo Leo el pasado mes de agosto. El brutal golpe y la forma en la que su cabeza rebotó contra la lona al caer le causó una hemorragia cerebral de la cual se recuperó satisfactoriamente.

En cambio, Miguel Arévalo subió al ring el pasado 25 de abril de 2025 y perdió ante Benjamín Anderson Gutiérrez. El peleador mexicano en sus últimas diez peleas solo ha ganado cuatro de ellas.

Luis Alberto ‘Venado’ López, de 30 años, se recuperó en el cuadrilátero luego de perder su cetro de las 126 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras ser detenido por Angelo Leo. El excampeón mexicano posee récord de 31 triunfos (18 nocauts) y 3 reveses.

Por su parte, Miguel ‘Bravis’ Arévalo, de 40 años, espera poder volver a la senda de la victoria ante su compatriota y salir de la mala racha. El mexicano tiene marca de 22 ganados (7 por la vía rápida), 5 derrotas y un empate.

Sigue leyendo:

· Venado López regresa con nocaut tras sufrir hemorragia cerebral

· Naoya Inoue y Divino Espinoza noquean y retienen sus títulos

· Reporte: El Venado López sufre hemorragia cerebral tras brutal nocaut ante Angelo Leo