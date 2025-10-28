Alertas de tránsito en Los Ángeles hoy, martes 28 de octubre de 2025

Autoridades locales y servicios de movilidad emiten nuevas alertas de tránsito en Los Ángeles para este martes 28 de octubre de 2025, con reportes de congestión en varios puntos clave de la ciudad.

Conductores y peatones deben mantenerse atentos a los avisos viales, ya que algunas avenidas presentan cierres parciales y demoras por obras, accidentes o eventos programados, de acuerdo con el servicio de información Southern California 511.

Calles cerradas hoy en Los Ángeles

US-101 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Alvarado St, Ruta 2 y Hollywood Freeway, Ruta 101.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Alvarado St, Ruta 2 y Hollywood Freeway, Ruta 101. SR-71 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el sur entre Rio Rancho Rd y Chino Valley Freeway, Ruta 71.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el sur entre Rio Rancho Rd y Chino Valley Freeway, Ruta 71. SR-60 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el este entre Diamond Bar Blvd y Pomona Freeway, Ruta 60.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el este entre Diamond Bar Blvd y Pomona Freeway, Ruta 60. SR-60 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el este entre Nogales St y Pomona Freeway, Ruta 60.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el este entre Nogales St y Pomona Freeway, Ruta 60. SR-47 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Ruta 47 Freeway y Harbor Blvd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Ruta 47 Freeway y Harbor Blvd. SR-47 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Gaffey St y Ruta 47 Freeway.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Gaffey St y Ruta 47 Freeway. SR-39 : Cerrado al tráfico en dirección norte/sur entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y Angeles Crest Highway, Ruta 2.

: Cerrado al tráfico en dirección norte/sur entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y Angeles Crest Highway, Ruta 2. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Avenue K.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Avenue K. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Avenue M.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Avenue M. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Tenth Street West.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Tenth Street West. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el este entre Avenue K y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el este entre Avenue K y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el este entre Avenue M y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el este entre Avenue M y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Avenue J y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Avenue J y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el sur entre Rancho Vista Blvd y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el sur entre Rancho Vista Blvd y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el oeste entre Avenue K y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el oeste entre Avenue K y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el oeste entre Avenue M y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el oeste entre Avenue M y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. I-710 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el este entre Anaheim St y Long Beach Freeway, Ruta 710.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el este entre Anaheim St y Long Beach Freeway, Ruta 710. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Calgrove Blvd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Calgrove Blvd. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Glendale Blvd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Glendale Blvd. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Griffith Park Dr.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Griffith Park Dr. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Calgrove Blvd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Calgrove Blvd. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Hasley Canyon Rd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Hasley Canyon Rd. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Lake Hughes Rd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Lake Hughes Rd. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Lyons Ave.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Lyons Ave. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Magic Mountain Parkway, Ruta 126.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Magic Mountain Parkway, Ruta 126. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Rye Canyon Rd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Rye Canyon Rd. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Templin Highway.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Templin Highway. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Truck Break Inspection.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Truck Break Inspection. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el este entre Lyons Ave y Golden State Freeway, Ruta 5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el este entre Lyons Ave y Golden State Freeway, Ruta 5. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway, Ruta 5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway, Ruta 5. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Hasley Canyon Rd y Golden State Freeway, Ruta 5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Hasley Canyon Rd y Golden State Freeway, Ruta 5. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Magic Mountain Parkway, Ruta 126 y Golden State Freeway, Ruta 5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Magic Mountain Parkway, Ruta 126 y Golden State Freeway, Ruta 5. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el sur entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway, Ruta 5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el sur entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway, Ruta 5. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el sur entre Lake Hughes Rd y Golden State Freeway, Ruta 5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el sur entre Lake Hughes Rd y Golden State Freeway, Ruta 5. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el oeste entre Lyons Ave y Golden State Freeway, Ruta 5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el oeste entre Lyons Ave y Golden State Freeway, Ruta 5. I-210 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el oeste entre Lincoln Blvd / Howard Ave y Foothill Freeway, Ruta 210.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el oeste entre Lincoln Blvd / Howard Ave y Foothill Freeway, Ruta 210. I-105 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el este entre Century Freeway, Ruta 105 y Central Ave.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el este entre Century Freeway, Ruta 105 y Central Ave. I-105 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el oeste entre Wilmington Ave y Century Freeway, Ruta 105.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el oeste entre Wilmington Ave y Century Freeway, Ruta 105. SR-91 : Cerrado al tráfico en dirección norte/sur entre Lakeview Ave y Artesia Freeway, Ruta 91.

: Cerrado al tráfico en dirección norte/sur entre Lakeview Ave y Artesia Freeway, Ruta 91. SR-73 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Glenwood Dr / Pacific Park Dr y Ruta 73.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Glenwood Dr / Pacific Park Dr y Ruta 73. SR-73 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Glenwood Dr / Pacific Park Dr y Ruta 73.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Glenwood Dr / Pacific Park Dr y Ruta 73. SR-55 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Dyer Rd y Costa Mesa Freeway, Ruta 55.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre Dyer Rd y Costa Mesa Freeway, Ruta 55. I-5 (Orange County) : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Santa Ana Freeway, I-5 y Sand Canyon Rd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Santa Ana Freeway, I-5 y Sand Canyon Rd. I-5 (Orange County) : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre El Camino Real y Santa Ana Freeway, I-5.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el norte entre El Camino Real y Santa Ana Freeway, I-5. I-215 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el sur entre Martin Luther King Blvd y Ruta 215.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el sur entre Martin Luther King Blvd y Ruta 215. I-10 (Riverside) : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el oeste entre Ruta 10 y Weighing Station.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el oeste entre Ruta 10 y Weighing Station. SR-38 : Cerrado al tráfico en dirección este/oeste entre Angelus Maint Station y Hill Ranch Rd.

: Cerrado al tráfico en dirección este/oeste entre Angelus Maint Station y Hill Ranch Rd. I-15 : Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el sur entre Lenwood Rd y Ruta 15.

: Cerrado al tráfico en la rampa de acceso hacia el sur entre Lenwood Rd y Ruta 15. I-10 (San Bernardino) : Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el este entre Ruta 10 y Ford St.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el este entre Ruta 10 y Ford St. I-10 (San Bernardino): Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el este entre Ruta 10 y Mountain Ave.

Recomendaciones para moverte por Los Ángeles

Los Ángeles es una de las ciudades más transitadas de Estados Unidos, especialmente durante las horas pico. Para evitar embotellamientos y moverte con mayor previsibilidad, se recomienda usar aplicaciones como Google Maps o Waze, que ofrecen rutas alternativas en tiempo real y actualizaciones sobre incidentes viales.