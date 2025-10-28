Ante el previsible aumento de primas, estadounidenses se preguntan si será más barato pagar atención médica sin seguro

Ante la inminente subida de las primas, muchos estadounidenses se cuestionan la viabilidad de optar por atención médica sin seguro. A partir de este año, las ayudas que mantuvieron los costos de Cuidado de Salud Asequible (ACA) a niveles accesibles están a punto de expirar, lo que incrementará las primas tanto para aquellos con cobertura laboral como con pólizas externas.

A este respecto, NBC News estuvo indagando sobre si la atención médica sin seguro sería más barata y la respuesta concluyente fue: A veces. Pero no a menudo. Y puede requerir un poco, o mucho, de investigación.

Se encontraron alternativas, de las cuales unas se parecen más viables que otras.

Opciones de pago en efectivo

Algunos hospitales y clínicas ofrecen precios más bajos a pacientes sin seguro que abonan al contado. Este enfoque puede ser más económico en situaciones puntuales, como pruebas de diagnóstico, pero carece de las ventajas del seguro, como los límites de gastos de bolsillo y tarifas negociadas.

Según la Ley Federal, exige a los centros médicos que publiquen en línea sus precios con descuento en efectivo.

Pagar en efectivo puede parecer atractivo, pero Stacie Dusetzina, experta en políticas de salud, advierte sobre los posibles costos ocultos. Sin el seguro, los gastos no se reportan hacia el deducible y un problema inesperado puede desencadenar costos exorbitantes.

Beneficios clave del seguro médico

El seguro proporciona protección esencial, incluidos los gastos máximos y acceso a atención preventiva gratuita. Sin embargo, si se opta por pagar en efectivo, las tarifas podrían ser más elevadas que las tarifas negociadas por el seguro.

Para quienes consideran prescindir del seguro, es crucial investigar las clínicas de salud calificadas federalmente, donde se ofrece atención a precios reducidos. Para emergencias, la ley federal exige que los hospitales brinden atención independientemente de la capacidad de pago.

Consejos prácticos

En caso de estar considerando el pago en efectivo, los expertos sugieren contactar a la oficina de facturación del proveedor para obtener información sobre opciones de pago y asistencia. Herramientas digitales también pueden ofrecer transparencia sobre los precios de los servicios médicos.

Si bien existen opciones de pago en efectivo que pueden parecer atractivas para el paciente sano, los riesgos inherentes y la posible carga financiera de emergencias hacen que la cobertura médica continúe siendo una decisión crítica para los ciudadanos estadounidenses.

Opinión de los expertos

Las opiniones de expertos coinciden en que los costos de tratamientos médicos sin seguro continuarán aumentando significativamente en los próximos años. Factores como la elevada inflación médica, la alta demanda de servicios, el sobreuso de estudios, y la complejidad creciente de tratamientos con enfermedades crónicas y cáncer son impulsores clave de estos incrementos.

Se proyecta que los costos asociados a la atención médica mantendrán tasas de aumento en torno al 7-10% anual globalmente, con expectativas de incrementos incluso mayores en algunas regiones como América Latina.

La falta de seguro médico incrementa la dificultad para pagar la atención, generando más atención no remunerada y presión sobre sistemas de salud locales. En Estados Unidos, por ejemplo, se espera que alrededor de 16 millones de personas se queden sin seguro para 2034, aumentando el costo y la dificultad de acceder a tratamientos médicos.

Además, el aumento de los costos se ve influido por factores como el aumento de salarios en el sector salud, precios de medicamentos y disrupciones en la cadena de suministro, todo lo cual impacta directamente la capacidad financiera de pacientes sin seguro.

También te puede interesar: