¡Feliz Día de Votar Temprano!



Hoy, miles de organizaciones sin fines de lucro, empresas, grupos universitarios, líderes electorales y defensores del voto en todo el país participan del Día del Voto Temprano (Vote Early Day) para animar a los estadounidenses a votar antes de las elecciones estatales y locales.

A través de actividades creativas —como eventos en los centros de votación, marchas hacia los lugares de voto anticipado, eventos educativos, llamadas telefónicas, visitas puerta a puerta y campañas en línea— están ayudando a reducir las barreras para participar en nuestra democracia y asegurando que más personas hagan oír su voz en las urnas este otoño. Tú también puedes sumarte a este esfuerzo y ser parte del creciente movimiento de personas que deciden no esperar al último día para ejercer su derecho al voto.

Pero, ¿por qué votar anticipadamente? Esa misma pregunta se hicieron los organizadores detrás de esta celebración cívica. En 2019, un grupo de expertos en participación ciudadana creó el Día del Voto Temprano inspirándose en el éxito del Día Nacional de Registro de Votantes, con la idea de ofrecer una jornada festiva que motivara a la gente a emitir su voto.

Al principio, el voto temprano no era el enfoque principal, pero tras analizar los desafíos que enfrentan las personas al esperar hasta el Día de las Elecciones —como largas filas, falta de tiempo o problemas con la identificación—, la idea de dedicar un día a promover el voto temprano tomó fuerza y se convirtió en el corazón de esta iniciativa nacional.

Votar antes del Día de las Elecciones te da la libertad de elegir el momento más conveniente para ti. Las filas suelen ser más cortas, el proceso es más rápido y puedes continuar con tu día sin estrés. Además, con los cambios recientes en las leyes electorales, podrías llegar a votar sin la identificación correcta o en el lugar equivocado. Si votas con anticipación, tendrás tiempo para corregir cualquier error y asegurarte de que tu voto cuente.

También te permite enfrentar imprevistos de último momento sin arriesgar tu derecho a participar. Hemos visto cómo incluso los planes más bien pensados pueden complicarse el mismo Día de las Elecciones, y por eso votar temprano es una forma de asegurar tu voz y tu poder en la democracia.

El Día del Voto Temprano es una jornada no partidista creada para brindar a todos los estadounidenses las herramientas e información necesarias para superar esos obstáculos. Es una oportunidad para celebrar nuestra participación cívica en un momento en que la política muchas veces puede sentirse divisiva o agotadora.

A través de una amplia red de aliados, esta iniciativa ofrece a las personas la información que necesitan para emitir su voto antes del Día de las Elecciones. Cada empresa, oficina de gobierno local, educador, organización sin fines de lucro, comunidad de fe, grupo estudiantil, medio de comunicación, atleta o celebridad que participa cumple un papel clave al organizar celebraciones adaptadas a su comunidad y conectar con sus vecinos, clientes o público.

En el Día de Votar Temprano de 2024 se emitieron más de 5.9 millones de votos, la segunda cifra más alta de votos anticipados en octubre, según el U.S. Elections Project. Los socios de la iniciativa ayudaron a generar alrededor de 2.9 millones de esos votos mediante los eventos que organizaron.

Este año, se espera que la tendencia siga creciendo, con más estadounidenses aprovechando las oportunidades para votar temprano por correo o en persona. En 2025 se celebrarán más de 2,700 eventos del Día del Voto Temprano en los 50 estados del país, una cifra récord que demuestra cómo esta celebración sigue ganando fuerza y entusiasmo.

Aunque muchos votantes ya piensan en las importantes contiendas de las elecciones de medio término de 2026, no debemos dejar que este año pase desapercibido. Miles de elecciones locales y estatales se están llevando a cabo, y sus resultados definirán el rumbo de nuestras comunidades. Elegiremos liderazgos locales —alcaldes, concejales, miembros de juntas escolares, jueces y otros líderes— además de elecciones especiales y medidas en las boletas.

Son precisamente estas contiendas, más cercanas a la gente, las que más influyen en nuestra vida diaria, aunque no siempre reciben tanta atención como las elecciones estatales o nacionales. En muchos casos, estos resultados se deciden por apenas unos cuantos votos, lo que demuestra que cada voto cuenta, y el tuyo también.

Este otoño, no dejes que nada te impida participar. Asegurémonos de que nuestras voces se escuchen: emite tu voto en el Día de Votar Temprano. Juntos podemos fortalecer nuestra democracia y garantizar que nadie quede fuera.

Comité Directivo de Vote Early Day:

– Sarah Berlin, Directora de Información Cívica, The Center for Tech and Civic Life

– James Cadogan, Director Ejecutivo, National Basketball Social Justice Coalition

– Jimel Calliste, Organizador Nacional de Campo, NAACP (National Association for the Advancement of Colored People)

– Mollie Ferro-Hart, Directora, Civic Alliance

– J.J. Huggins, Gerente de Medios y Relaciones Públicas, Patagonia

– Brian Miller, Director Ejecutivo, Nonprofit VOTE

– Yadira Sánchez, Directora Ejecutiva, Poder Latinx

– Anjelica Smith, Directora Sénior de Alianzas, Democracy Works

– Eddy Zerbe, Subdirector, Students Learn Students Vote Coalition

(*) El Comité Directivo del Día del Voto Temprano está integrado por diversas organizaciones a favor de la democracia y el derecho al voto.

