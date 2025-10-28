Horóscopo del terror para Halloween 2025: de qué humor estará tu signo

La noche más espeluznante del año llega con energías cósmicas intensas y encantadoras.

El 31 de octubre de 2025, la Luna entra en Piscis conectando suavemente con el Sol en Escorpio y desafiando a Urano retrógrado en Géminis, creando una mezcla entre intuición, misterio y sorpresas inesperadas.

Este Halloween 2025 será ideal para liberar emociones, conectar con el lado mágico de la vida y disfrutar de un toque de caos cósmico.

Prepárate para conocer qué tipo de susto, humor o experiencia vivirá tu signo del zodiaco en esta fecha tan especial.

Energía general de Halloween 2025: Luna en Piscis, Sol en Escorpio

La Luna creciente en Piscis despierta la sensibilidad, la empatía y la intuición. Astrólogos describen este tránsito como el momento perfecto para sentir, soñar y hasta percibir presencias del “más allá”.

El Sol en Escorpio, por su parte, intensifica los deseos, las pasiones y las emociones ocultas.

Y con Urano retrógrado en Géminis, nada será como esperas: puede haber giros, confesiones o reencuentros inesperados, explican desde el sitio Refinery 29.

En pocas palabras, Halloween 2025 será una noche en la que los signos del zodiaco se atreven a ser ellos mismos sin máscaras (o con máscaras muy simbólicas).

Aries

Aunque la energía festiva te rodee, preferirás una noche tranquila. Disfrutarás más tallando calabazas o preparando postres que en una gran fiesta.

Si te animas, invita a un amigo para compartir dulces y risas. La Luna en Piscis te invita a cuidar tu energía emocional y descansar sin culpa.

Tauro

Tu carisma está en su punto más alto y usas tu encanto para sanar y aconsejar a los demás.

Serás el centro de tus amigos, ayudándolos con empatía (y tal vez un cóctel temático). Halloween te convierte en un guía espiritual disfrazado de brujo moderno.

Géminis

Tu curiosidad no descansa ni en Halloween. Serás el alma del grupo contando historias paranormales o anécdotas que pondrán los pelos de punta.

Este 31 de octubre, tu poder está en las palabras: sorprende, divierte y haz que todos rían entre susto y susto.

Cáncer

Tu signo se conecta naturalmente con el mundo espiritual, y este Halloween te invita a honrar a tus ancestros.

Decora tu altar, enciende velas y conversa con quienes ya partieron. El velo entre mundos se hace delgado, y tu sensibilidad te permitirá sentir su presencia amorosa.

Leo

Tu intuición estará en su punto máximo. Podrías recibir señales o sueños premonitorios, así que ten a mano tu diario.

Este Halloween, el universo te habla directamente; confía en lo que sientas y usa tu intuición como brújula para decidir tu próximo paso.

Virgo

La Luna toca tu zona de relaciones. Si tienes pareja, una noche de películas de terror será ideal para fortalecer el vínculo.

Si estás soltero, una reunión intima podría despertar chispas inesperadas. Evita la ouija: mejor juega algo menos peligroso (como “Yo nunca”).

Libra

Este Halloween revelas tu lado más atrevido. Aunque sueles ser dulce, ahora mostrarás una versión más seductora o misteriosa.

Tu disfraz será icónico, y todos recordarán tu estilo. Atrévete a mostrar tus dos caras —la angelical y la demoníaca— con elegancia.

Escorpio

Halloween es tu terreno natural. Estás en tu temporada solar, y eso te llena de magnetismo.

Te divertirás socializando, bailando y brillando en cada reunión. Es un día ideal para expresar tu autenticidad y atraer miradas (y confesiones inesperadas).

Sagitario

Tu alegría contagiosa hace que todos se relajen. Si decides quedarte en casa repartiendo dulces, también disfrutarás como niño.

La Luna te recuerda que no hay edad para celebrar Halloween y que la diversión simple puede ser la más mágica de todas.

Capricornio

Tu naturaleza práctica se suaviza. Este año logras disfrutar sin estrés: organizas una fiesta memorable sin agotarte.

Dejas fluir las cosas y eso te rejuvenece. Halloween 2025 te enseña a soltar el control y divertirte sin planear cada detalle.

Acuario

Tus ideas originales brillan. En el trabajo o con amigos, podrías participar en una broma colectiva que une al grupo.

La energía de Urano (tu regente) te da el toque rebelde ideal para vivir un Halloween impredecible, divertido y lleno de anécdotas.

Piscis

La Luna en tu signo amplifica tu magia. Este es tu momento de manifestar deseos y conectar con tu propósito.

Medita, enciende una vela blanca y visualiza lo que quieres atraer. El velo entre mundos se abre, y tú puedes sentir el poder del universo directamente.

Preguntas frecuentes

¿Qué energía tendrá Halloween 2025 según la astrología?

Una mezcla mística entre intuición y diversión: la Luna en Piscis y el Sol en Escorpio abren portales de sensibilidad, mientras Urano en Géminis genera giros inesperados.

¿Qué signos disfrutarán más Halloween 2025?

Escorpio, Piscis y Leo vivirán experiencias intensas y mágicas, mientras Géminis y Libra se roban el protagonismo social.

¿Hay signos que deban tener precaución?

Aries y Virgo podrían sentirse abrumados; lo mejor es optar por planes tranquilos y evitar la sobrecarga energética.

Sigue leyendo:

• Por qué la semana de Halloween 2025 será trascendental para 4 signos

• ¿Dulce o truco? Qué recibirá tu signo del zodiaco en Halloween

• Los signos del zodiaco que no le temen a lo paranormal