La verdad sobre las laptops ARM que nadie te cuenta antes de comprar

Al comprar una laptop con arquitectura ARM, hay un punto clave que puede definir su vida útil y tu satisfacción: la RAM suele estar soldada a la placa y no se puede ampliar después; por eso conviene elegir de entrada la mayor cantidad de memoria que tu presupuesto permita si quieres que rinda al máximo durante años.

La buena noticia es que, en muchos modelos, el almacenamiento sí se puede mejorar con un SSD NVMe reemplazable, lo que te permite ampliar espacio más adelante para proyectos, bibliotecas y juegos pesados. En pocas palabras: si vas a por ARM, piensa en la RAM como decisión final y el SSD como válvula de expansión futura.

RAM soldada: por qué importa

En portátiles modernos —incluidos muchos ARM y hasta algunas plataformas x86 recientes— la memoria se suelda a la placa para ahorrar espacio, mejorar eficiencia y favorecer diseños más delgados, sacrificando la posibilidad de actualización posterior por módulos SO‑DIMM.

Eso significa que no podrás pasar de 8 a 16 o 32 GB “más tarde”, y si la RAM falla fuera de garantía, el arreglo típico es cambiar toda la placa base, con costes elevados. En el ecosistema Apple Silicon (M‑series), la “memoria unificada” está integrada y no es ampliable tras la compra; si necesitas más, la única vía es adquirir el equipo con más RAM desde el inicio o cambiar de máquina después.

La falta de upgrade obliga a decidir la capacidad al comprar; muchos usuarios terminan pagando un extra por más RAM para "future‑proofing" porque no habrá segunda oportunidad de ampliación.



obliga a decidir la capacidad al comprar; muchos usuarios terminan pagando un extra por más RAM para “future‑proofing” porque no habrá segunda oportunidad de ampliación. La tendencia no es exclusiva de ARM: incluso plataformas modernas en x86 han adoptado RAM no ampliable por diseño, reforzando que la industria prioriza eficiencia, tamaño y térmicas sobre modularidad en portátiles delgados.

¿Cuánta RAM elegir en ARM?

Si aspiras a longevidad y fluidez, elige la máxima RAM viable en tu presupuesto, especialmente si planeas edición multimedia, multitarea pesada, IA local o máquinas virtuales, ya que no podrás crecer después. En Apple Silicon, esa decisión es crítica porque la memoria unificada alimenta CPU, GPU y aceleradores, y cuando falta RAM, el rendimiento sostenido y la multitarea se resienten. Aunque cada perfil es distinto, el criterio práctico es: compra hoy pensando en 2–4 años vista, no solo en lo que haces ahora, porque no habrá “upgrade path” de memoria.

Para ofimática, navegación intensiva con muchas pestañas y apps de productividad, 16 GB se siente más holgado a medio plazo en ARM, dadas las apps cada vez más pesadas y el uso de GPU integrada.



se siente más holgado a medio plazo en ARM, dadas las apps cada vez más pesadas y el uso de GPU integrada. Si trabajas con edición de video, fotografía en RAW, análisis de datos o VMs, prioriza 24–32 GB (o más si el fabricante lo ofrece), porque ese margen extra se traduce en estabilidad y mejor rendimiento en proyectos grandes.

Almacenamiento: sí es ampliable (usualmente)

La parte amable del combo es el SSD, que en muchos equipos ARM puedes reemplazar o ampliar, ya sea en formato M.2 NVMe interno o mediante opciones de servicio del fabricante. En dispositivos Windows on ARM recientes (incluyendo varias 2‑en‑1 y convertibles), es común poder sustituir la unidad por una de mayor capacidad y clonar tu sistema para evitar reinstalaciones. Incluso si la RAM está bloqueada, subir a un SSD más grande y rápido prolonga la vida útil del equipo, acelera cargas y te da espacio para catálogos de foto/video, librerías locales de IA y juegos.

Verifica en la ficha técnica si el modelo trae ranura M.2 accesible o un SSD reemplazable por servicio técnico; algunos equipos ofrecen 1 o 2 ranuras NVMe, lo que te da margen de crecimiento.



o un SSD reemplazable por servicio técnico; algunos equipos ofrecen 1 o 2 ranuras NVMe, lo que te da margen de crecimiento. El flujo típico es clonar tu SSD al nuevo y luego reemplazarlo, manteniendo apps y licencias sin fricciones.

Consejos rápidos antes de comprar

Prioriza RAM alta desde el principio : es la decisión sin retorno en ARM y el factor clave para longevidad y rendimiento real.



Confirma si el SSD es reemplazable y el tipo de ranura (PCIe 3.0/4.0, tamaño 2230/2280) para planear una ampliación futura sin sorpresas.



y el tipo de ranura (PCIe 3.0/4.0, tamaño 2230/2280) para planear una ampliación futura sin sorpresas. Considera que la ola de equipos delgados, tanto ARM como x86, empuja a la memoria soldada; cada vez es más difícil evitar este diseño, así que planifica la compra con visión de futuro.

