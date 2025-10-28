Mercurio llega a Sagitario: cómo influye en cada signo del zodiaco

Del 29 de octubre al 18 de noviembre de 2025 Mercurio transita por Sagitario, un periodo que anima a pensar a lo grande, comunicar ideales y buscar nuevas experiencias.

Este paso se divide en dos etapas (habrá retrogradación el 9 de noviembre), por lo que la energía aparece en oleadas: primero una apertura mental, después una revisión y, finalmente, la reactivación en diciembre, comentan expertos astrólogos desde el sitio Café Astrology. ¿Qué significa eso para tus planes?

Qué trae Mercurio en Sagitario: panorama general

Mercurio en Sagitario expande la mente: preferimos el panorama general antes que los detalles, nos volvemos más filosóficos y optimistas.

Es ideal para estudiar, viajar, enseñar, publicar y negociar visiones a largo plazo. La contra: imprecisión, promesas exageradas y distracciones.

Con la retrogradación entre el 9 y 29 de noviembre, evita cerrar contratos definitivos en las fechas críticas; mejor revisa y perfecciona.

Ahora, descubre cómo afecta Mercurio en Sagitario a cada signo.

Aries

Viajes, estudios y proyectos de expansión cobran fuerza. Ideal para inscribirte en cursos o editar planes a mediados de noviembre, luego retomarlos con fuerza en diciembre.

Consejo: planifica con margen por la retrosombra.

Tauro

Temas de intimidad y recursos compartidos salen a la luz. Conversaciones francas sobre finanzas, deudas o herencias ayudarán a poner orden.

Consejo: usa la honestidad para renegociar compromisos.

Géminis

Relaciones y contratos se redefinen. Mercurio te regala discursos audaces y cláusulas visionarias; evita prometer más de lo que puedes cumplir durante la retrogradación.

Consejo: negocia, pero firma después del 29.

Cáncer

Rutina y salud se benefician de claridad mental. Elige una plataforma o herramienta para optimizar tu trabajo diario: aprender a usarla ahora te ahorrará tiempo.

Consejo: despeja la agenda para que las ideas fluyan.

Leo

Creatividad y romance en primer plano. Comparte tu filosofía a través de proyectos artísticos o de marca personal. Prepárate para revisiones importantes a mediados de noviembre y pule en diciembre.

Consejo: guarda versiones de tus proyectos antes de la retrogradación.

Virgo

Conversaciones familiares y planes de mudanza se activan. Es un buen momento para armar un plan con contingencias.

Consejo: documenta acuerdos y horarios para evitar malentendidos.

Libra

Redacción, marketing y contenidos se benefician. Ideal para diseñar embudos de correo, mini cursos o esquemas de lanzamiento. Sé conciso: comunica más con menos palabras.

Consejo: enfócate en estrategia, no en microdetalles.

Escorpio

Dinero y propuesta de valor son el centro. Articula tus tarifas y combina ofertas que sumen. Monitorea fugas financieras y apuesta por formación que aumente ingresos.

Consejo: no subestimes la autoridad de marca.

Sagitario

Tu voz y visibilidad se potencian. Renueva biografías y posiciona tu liderazgo intelectual.

Consejo: asume roles públicos que reflejen tu filosofía.

Capricornio

Tiempo de introspección, descanso y estudio del subconsciente. Escribe, investiga y prepara ideas en la sombra; aparecerán espontáneamente.

Consejo: registra insights antes de olvidarlos.

Acuario

Crecimiento público y colaboraciones favorecidas. Organiza webinars, sesiones y comparte marcos conceptuales.

Consejo: codifica tu filosofía para que sea replicable.

Piscis

Carrera y reputación piden atención. Presenta propuestas de alto impacto: charlas, artículos y candidaturas que posicionen tu autoridad.

Consejo: simplifica tu tesis y comunica el porqué.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura Mercurio en Sagitario en 2025?

Del 29 de octubre al 18 de noviembre (primera fase) y del 11 de diciembre al 1 de enero (segunda fase), con retrógrado entre 9 y 29 de noviembre.

¿Es buen momento para firmar contratos?

Evita firmar acuerdos definitivos durante la retrogradación (9–29 nov). Usa el tránsito para negociar y refinar textos.

¿Qué signos sacan más ventaja?

Sagitario, Géminis, Aries y Acuario destacan por visibilidad, viajes y expansión intelectual; Libra y Virgo brillan en contenidos y estrategia.

