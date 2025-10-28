Represión contra inmigrantes deja consecuencias en los niños de Chicago

“Mami, mami, mami”, repetía mientras se aferraba a su madre. Molly Kucich estaba haciendo la compra cuando recibió la llamada de su esposo, presa del pánico. Oyó palabras que la paralizaron: “redada de inmigración” y “gas lacrimógeno”. Abandonó su carrito y condujo apresuradamente hacia sus hijos.

Ese viernes de octubre, su hijo y su hermano de 14 meses estaban entre cientos de niños de Chicago atrapados en la ofensiva migratoria de la administración Trump. Desde entonces, padres, maestros y cuidadores han enfrentado el reto de explicar a los menores lo sucedido, equilibrando la información y la protección de su infancia.

“Un niño pequeño no debería saber qué es una bomba de gas lacrimógeno”, comentó Kucich. Los niños jugaban en las barras de mono frente a la Escuela Primaria Funston, cuando una camioneta blanca pasó por Logan Square, barrio históricamente hispano y en proceso de gentrificación. Automóviles la seguían mientras los conductores tocaban la bocina alertando a los vecinos.

Caos en la calle y miedo entre los pequeños

De repente, desde el todoterreno volaron botes de gas lacrimógeno. La nube, primero blanca y luego verde, sumió la calle en confusión. Algunos corrieron, otros gritaron a los agentes que se fueran. Las sirenas resonaron mientras los padres maniobraban sobre aceras y calles para alcanzar a sus hijos.

El hijo de Kucich se encontraba a media cuadra, almorzando en el Café Infantil Luna y Cielo, donde los niños aprenden español jugando. Su niñera lo acompañaba casi todos los días. Allí, los pequeños hicieron amistades y el hermano menor dio sus primeros pasos, mientras la propietaria y las cuidadoras intentaban protegerlos del caos.

La propietaria, Vanessa Aguirre-Ávalos, ciudadana estadounidense, vio cómo las niñeras, algunas con permisos legales y otras ciudadanas, temblaban de miedo. Una de ellas le suplicó: “Si me llevan, asegúrate de que los niños lleguen sanos y salvos a casa”. La camioneta finalmente se alejó y los padres llegaron a recoger a sus hijos.

El impacto psicológico se hizo evidente. El hijo de Kucich, quien es blanco, comenzó a preocuparse por su niñera guatemalteca. Se sobresalta al escuchar sirenas y su madre contactó al pediatra para solicitar apoyo psicológico. Otro caso similar ocurrió con la hija de Andrea Soria, quien susurraba a sus muñecas: “Tenemos que portarnos bien o ICE nos atrapará”.

Los testimonios evidencian un trauma colectivo. “Estos niños están traumatizados”, dijo Aguirre-Ávalos. “Aunque ICE detenga sus operaciones, el daño emocional permanecerá”. Ese mismo día, la maestra Liza Oliva-Pérez fue testigo del caos mientras caminaba por la calle. Un helicóptero sobrevolaba, y agentes lanzaban gas lacrimógeno sin previo aviso.

La operación, conocida como “Midway Blitz”, comenzó en septiembre. Agentes armados patrullan camiones sin identificación y han irrumpido en apartamentos por la noche, deteniendo incluso a ciudadanos estadounidenses. La administración alega que sus oficiales han sido atacados y que la violencia contra la policía debe cesar, justificando la represión en Logan Square y el uso de gas lacrimógeno frente a la multitud.