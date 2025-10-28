Un gigante que avanza lentamente: 3 razones por las que Melissa es el huracán más potente y peligroso de 2025

Jamaica se prepara para recibir el impacto del huracán Melissa que, de acuerdo con los pronósticos, provocará vientos destructivos e inundaciones catastróficas en su trayectoria directa hacia la isla del Caribe.

Según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, Melissa alcanzó la categoría 5 en la madrugada del lunes y por la tarde, sus vientos máximos superaban los 280 km/h.

Muchas personas han sido evacuadas de áreas vulnerables en Kingston, la capital, por orden del gobierno.

La tormenta ya ha dejado tres muertos en Jamaica y cuatro muertos en Haití y República Dominicana.

Melissa es hasta la fecha la tormenta más poderosa del año. ¿Pero por qué ha alcanzado semejante potencia?

Las razones que lo hacen poderoso

Melissa es un huracán particularmente poderoso, grande y de movimiento lento, y hay varias razones para ello, explica la meteoróloga y presentadora del tiempo de la BBC, Sarah Keith-Lucas.

1. Aguas más cálidas

Los huracanes necesitan aguas cálidas para alimentarse, y el aumento de la temperatura en la superficie del mar ha inyectado energía adicional al sistema de tormentas.

Las aguas del Caribe occidental se encuentran actualmente cerca de los 30°C, entre dos y tres grados por encima del promedio para la época del año.

Getty Images: Muchos en Kingston, capital de Jamaica, han sido evacuados por orden del gobierno.

2. Ausencia de cizalladura (o cortante) del viento

Los vientos atmosféricos que rodean al huracán no cambian mucho con la altura, y esta ausencia de cizalladura del viento ha sido fundamental para su amplio crecimiento.

Cuando la cortante del viento es mayor (es decir, cuanto mayor es el cambio de velocidad o dirección del viento en una distancia corta, que puede ser vertical u horizontal) tiende a desintegrar las tormentas y a debilitarlas, pero en esta situación, el huracán Melissa ha podido seguir desarrollándose y fortaleciéndose durante varios días.

Getty Images: Algunas zonas en Jamaica ya están inundadas.

3. Movimiento lento

Los vientos que impulsan al huracán son relativamente débiles.

Esto significa que el sistema de tormenta avanza lentamente, a menos de 6,4 km/h, y por lo tanto permanece sobre áreas particulares durante mucho tiempo y continúa produciendo lluvias torrenciales y vientos destructivos que normalmente se moverían más rápido con una tormenta de movimiento más rápido.

