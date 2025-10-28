Vaquero Navarrete y Sugar Núñez acuerdan pelea, según reportes

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete y Eduardo ‘Sugar’ Núñez, campeones de peso súperpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la FIB -respectivamente-, acordaron una pelea de unificación, según reportó el periodista Iñaky Arzate.

En una publicación en las redes sociales de Box Televisa, Arzate indicó que el enfrentamiento entre el Vaquero Navarrete y Sugar Núñez se realizará a inicios del 2026 y la sede no ha sido confirmada.

“¡Tenemos tiro! Eduardo Núñez y Emanuel Navarrete, pelearían el sábado 24 de enero 2026 en sede por confirmar. Fuente cercana a Box Televisa señaló que los campeones superpluma acordaron términos el pasado jueves”, informó.

Sugar Núñez venció el pasado mes de septiembre a Pitufo Díaz en las tarjetas con puntuaciones de 117-109, 117-109 y 116-110. Tras el duelo, Vaquero Navarrete subió al ring para retar a su compatriota, quien aceptó el desafío, y ambos tuvieron su primer careo.

El Vaquero Navarrete viene de protagonizar una polémica disputa contra Charly Suárez el pasado mes de mayo, duelo que terminó con victoria por decisión unánime del mexicano en el octavo asalto luego que el médico detuviera las acciones por un corte en la ceja del campeón.

Después de que la Comisión de California determinara que el corte sufrido fue causado por un golpe de Suárez su triunfo fue anulado y cambiado a No contest, pero retuvo el cinturón. La OMB ordenó una revancha inmediata con el filipino, pero ahora el mexicano y Sugar Núñez acordaron.

Sugar Nunez and Vaquero Navarrete FACEOFF 👀🔥#NunezDiaz pic.twitter.com/p17rreHbq6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 7, 2025

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 30 años, retuvo su campeonato de peso superpluma de la OMB a pesar de la decisión de la Comisión de California. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 40 triunfos, (33 por nocaut) dos derrotas, un empate y un No Contest.

Por su parte, Eduardo ‘Sugar’ Núñez, de 28 años, defendió su título de la FIB ante el Pitufo Díaz y quiere unificar con Navarrte. El mexicano tiene marca de 29 victorias (27 por la vía rápida) y un revés en su carrera profesional.

