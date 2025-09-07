Sugar Nuñez defiende su título y acepta reto del Vaquero Navarrete

Eduardo ‘Sugar’ Nuñez venció a Christopher ‘Pitufo’ Díaz por decisión unánime y defendió por primera vez su título de las 130 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) el sábado por la noche en Los Mochis, Sinaloa, México.

La pelea con Pitufo Díaz fue reñida, pero ‘Sugar’ Núñez fue el que impuso el ritmo y conectó los golpes más efectivos. En el séptimo asalto, el mexicano derribó en dos ocasiones al puertorriqueño, quien se levantó y demostró su valentí ganando los últimos rounds.

Al final los jueces vieron ganar Sugar Núñez en las tarjetas con puntuaciones de 117-109, 117-109 y 116-110. Tras el duelo, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete -campeón de 130 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)- subió al ring para retar a su compatriota y ambos tuvieron su primer careo.

Sugar Nunez and Vaquero Navarrete FACEOFF 👀🔥#NunezDiaz pic.twitter.com/p17rreHbq6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 7, 2025

“Pues me encantaría enfrentar a un peleador como Núñez. México quiere la pelea”, dijo el Vaquero Navarrete luego de ser llamado por el promotor Eddie Hearn para que subiera al ring.

“Mi respetos Vaquero, un honor tenerte aquí y me encanta escuchar eso de que quieres esa pelea. De mi parte te digo que te admiro y me encantaría estar arriba del ring contigo. Espero que podamos brindarle esta pelea México, espero que se dé la oportunidad”, respondió Nuñez.

El Vaquro Naverrete subió por última vez al cuadrilátero contra Charly Suárez el pasado mes de mayo, disputa que terminó con victoria por decisión unánime del mexicano en el octavo asalto luego que el médico detuviera las acciones por un corte en la ceja del campeón.

Después de que la Comisión de California determinara que el corte sufrido fue causado por un golpe de Suárez su triunfo fue anulado y cambiado a No contest, pero retuvo el cinturón. La OMB ordenó una revancha inmediata con el filipino, pero ahora el mexicano podría enfrentar a Sugar Nuñez pronto.

La pelea entre el Vaquero Navarrete y Charly Suarez fue declarada No Contest. Credit: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Eduardo ‘Sugar’ Nuñez, de 28 años, defendió su título de la FIB ante el Pitufo Díaz y quiere unificar con Navarrte. El mexicano tiene marca de 29 victorias (27 por la vía rápida) y un revés en su carrera profsional.

Por su parte, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 30 años, retuvo su campeonato de peso superpluma de la OMB a pesar de la decisión de la Comisión de California. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 40 triunfos, (33 por nocaut) dos derrotas, un empate y un No Contest.

Sigue leyendo:

· OMB ordena revancha entre Vaquero Navarrete y Charly Suárez

· Charly Suárez apela resultado de pelea con el Vaquero Navarrete

· Vaquero Navarrete vence al filipino Charly Suárez en sangrienta pelea y retiene su título mundial