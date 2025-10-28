Vuelo de Lufthansa se desvió a Boston: joven atacó a dos pasajeros con un tenedor

Un vuelo de Lufthansa con destino a Alemania tuvo que ser desviado el sábado al Aeropuerto Internacional Logan de Boston, luego de que un pasajero identificado como Praneeth Kumar Usiripalli, de 28 años y nacionalidad india, apuñalara a dos pasajeros con un tenedor metálico, según informó la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.

Usiripalli, quien se encontraba en Estados Unidos con una visa de estudiante para cursar una maestría en estudios bíblicos, presuntamente atacó a dos jóvenes de 17 años durante el vuelo.

De acuerdo con la investigación, uno de los menores dormía cuando Usiripalli lo golpeó en la clavícula izquierda con el tenedor, para luego abalanzarse sobre otro adolescente y herirlo en la nuca. El segundo joven sufrió una laceración, según detalló la fiscalía.

“Se metió la mano en la boca como si disparara”

Durante el altercado, la tripulación y varios pasajeros intentaron controlar al agresor, pero Usiripalli habría simulado dispararse en la boca con los dedos, antes de abofetear a una pasajera y tratar de golpear a un miembro del personal de vuelo.

El comportamiento violento obligó a los pilotos a desviar el vuelo hacia Boston, donde el hombre fue arrestado inmediatamente al aterrizar.

Lufthansa y las autoridades confirman el incidente

La aerolínea alemana confirmó en un comunicado que el vuelo fue desviado debido al “comportamiento de un pasajero indisciplinado”, quien fue entregado a las autoridades locales a su llegada.

La compañía añadió que los pasajeros afectados recibieron alojamiento en un hotel y fueron reubicados en vuelos posteriores hacia Fráncfort.

Usiripalli fue acusado de agresión con un arma peligrosa con intención de causar daño corporal mientras viajaba en una aeronave bajo jurisdicción estadounidense.

De ser hallado culpable, enfrenta hasta 10 años de prisión y una multa de $250,000 dólares, según el comunicado de la fiscalía.

La fecha de su comparecencia ante un tribunal federal de Boston aún no ha sido fijada.

