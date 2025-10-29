4 signos del zodiaco que pueden aplicar “ghosting” en Halloween

Halloween no solo despierta espíritus, también puede hacer que algunas personas desaparezcan sin dejar rastro.

Según la astróloga Lisa Stardust, hay 4 signos del zodiaco con tendencia a aplicar “ghosting” durante la Noche de Brujas, es decir, cortar contacto sin explicación alguna.

La energía astrológica del 31 de octubre de 2025 se mezcla con el misterio, las emociones intensas y la búsqueda de diversión, haciendo que algunos signos prefieran escapar del drama antes que enfrentarlo.

Si estás saliendo con alguien de esta lista, quizás te convenga no tomar su silencio tan personal.

1. Aries

El primer signo del zodiaco no suele huir de los conflictos, pero Halloween cambia la dinámica emocional de Aries.

Con la Luna en Piscis iluminando su décima casa, este signo de fuego se enfocará en la diversión y las conexiones con su círculo más cercano, dejando de lado cualquier tensión amorosa.

Aries podría “ghostearte” sin intención, simplemente porque prioriza pasarla bien en fiestas o eventos. No busca herir a nadie, pero cuando siente que las cosas se complican, prefiere desaparecer temporalmente.

“Saldrán de fiesta y a conectar con su círculo íntimo, pero si las cosas empiezan a complicarse, desaparecerán en lugar de afrontar el problema”, explicó Sardust al sitio Vice.com.

¿Eres Aries? Disfruta de la noche sin romper corazones. La sinceridad antes del silencio puede evitar malentendidos.

2. Virgo

Si hay un signo que no tiene paciencia para los juegos emocionales, ese es Virgo.

Durante Halloween, su energía se centra en la madurez, la lealtad y las conexiones auténticas.

Por eso, si siente que la otra persona no está a su nivel emocional, no dudará en cortar comunicación sin mirar atrás.

Virgo no hace “ghosting” por capricho, sino como una forma práctica de eliminar el drama de su vida.

Estará ocupado disfrutando de una velada tranquila con amigos o de una cena íntima, muy lejos de cualquier complicación romántica.

“Los Virgo no están para tonterías en esta época de Halloween; solo hablarán con personas que les hayan demostrado madurez y seriedad”, afirmó Stardust.

Consejo para ti, Virgo: aunque tengas razón, la empatía también es una forma de inteligencia emocional. No todos procesan las emociones como tú.

3. Escorpio

Halloween es la época favorita de Escorpio, el signo más enigmático del zodiaco.

Su conexión natural con lo oculto y lo espiritual lo hace sumergirse por completo en el ambiente festivo: disfraces, rituales, reuniones y momentos intensos.

Si Escorpio no responde tus mensajes, no significa necesariamente que esté enojado o que haya terminado la relación.

Simplemente, se entrega tanto a la experiencia que puede olvidarse del mundo exterior. Sin embargo, si hubo una discusión reciente, su silencio puede ser una forma de marcar límites.

“Los Escorpio se contagian del ambiente de Halloween pidiendo dulces, disfrazándose y asistiendo a fiestas; se sumergen de lleno en el espíritu festivo”, explicó Stardust.

Consejo para Escorpio: recuerda que el misterio puede ser atractivo, pero la comunicación también fortalece los vínculos emocionales.

4. Piscis

De todos los signos del zodiaco, Piscis es el que más se deja llevar por la nostalgia y las emociones profundas durante Halloween.

Con la Luna en conjunción con su Sol, este signo de agua se sumerge en su mundo interior, evocando recuerdos, viendo películas antiguas o conectando con personas del pasado.

No hace “ghosting” por malicia, sino porque necesita desconectarse para sanar o reencontrarse consigo mismo.

A veces, simplemente olvida responder mensajes porque está absorto en su propio universo emocional.

“Podría olvidarse de sus obligaciones con los demás al sumergirse en su propio mundo… No te enfades con los Piscis; simplemente están haciendo un viaje nostálgico por el camino de los recuerdos”, comentó Stardust.

Consejo para Piscis: reflexionar está bien, pero no descuides a quienes te aprecian. Un mensaje sincero puede mantener tus lazos intactos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el “ghosting” en astrología?

El “ghosting” ocurre cuando una persona corta toda comunicación sin explicación. En astrología, algunos signos tienden más a hacerlo bajo ciertas influencias planetarias o emocionales.

¿Qué signos del zodiaco hacen más “ghosting”?

Según Lisa Stardust, Aries, Virgo, Escorpio y Piscis son los más propensos a desaparecer sin aviso durante Halloween.

¿Por qué Halloween influye en el comportamiento zodiacal?

La energía de Halloween se asocia con la introspección, la diversión y la conexión espiritual, lo que puede llevar a algunos signos a alejarse momentáneamente.

¿Cómo evitar el “ghosting” con estos signos?

Sé claro, paciente y respetuoso con su espacio emocional. Evita presionarlos durante días de alta carga energética.

Sigue leyendo:

• ¿Dulce o truco? Qué recibirá tu signo del zodiaco en Halloween

• Por qué la semana de Halloween 2025 será trascendental para 4 signos

• 3 rituales para celebrar Halloween y atraer energía positiva