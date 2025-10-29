El huracán Melissa continúa su devastador recorrido e impacta en Cuba

Después de haber impactado severamente en algunas zonas de Jamaica, el huracán Melissa tocó tierra este miércoles en Cuba como una poderosa tormenta de categoría 3 que provocó serías afectaciones a la infraestructura de la isla caribeña.

Este meteoro ya es responsable de siete muertes: tres en Jamaica durante los preparativos para la tormenta, tres en Haití y una en la República Dominicana.

Al momento de impactar en Cuba, el huracán Melissa dejó hasta 635 mm de lluvia y causó algunos deslizamientos de tierra.

De acuerdo con el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Melissa se desplaza a unos 22 km/h (14 mph), con vientos máximos sostenidos cercanos a los 165 km/h (105 mph).

Por el momento, se sabe que la región oriental de Cuba es donde las inundaciones han sido más severas, pero hasta el momento no hay ninguna información oficial emitida por su gobierno donde se detalle sobre la magnitud de los daños ocasionados por este fenómeno.

Noticia en desarrollo…