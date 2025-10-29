El New College of Florida es la única universidad en aceptar el pacto de Trump para recibir dinero

Aunque no forma parte de las nueve universidades que recibieron una invitación por parte de la administración Trump para sumarse al denominado al “Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior” a cambio de obtener recursos federales, el New College of Florida aceptó la propuesta.

A principios de este mes se emitió una carta firmada por Linda McMahon, secretaria de Educación; Vince Haley, director del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca; y May Mailman, asesora principal de la Casa Blanca para proyectos especiales.

El objetivo consistía en dirigirla a los responsables de nueve instituciones educativas invitándolas a cerrar filas con el gobierno federal a través del “Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior”, donde como principales puntos se les pedía, entre otros puntos, limitar la cantidad de estudiantes internacionales en matrícula durante cinco años y restringir la libertad de expresión en sus campus.

A cambio de ello, se les ofrecía la posibilidad de acceder a millonarios programas de subsidio durante el tiempo en que se mantuviera la alianza.

Se vislumbra que en el New College of Florida disminuirá su cuota de alumnos extranjeros. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

Los centros de enseñanza elegidos fueron: la Universidad de Arizona, la Universidad de Brown, el Dartmouth College, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Pensilvania, la Universidad del Sur de California, la Universidad de Texas, la Universidad de Vanderbilt y la Universidad de Virginia.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por todosestos centros de enseñanzas bajo el argumento de ser considerada como una violación a sus libertades académicas, así como a sus valores.

Ante dicha situación, el New College of Florida levantó la mano para ser tomada en cuenta por Donald Trump, pues sus autoridades consideran adecuada la visión del republicano de 79 años para guiar a la educación universitaria en Estados Unidos.

“Con mucho gusto será la primera universidad en Estados Unidos en adoptar y firmar formalmente la visión del presidente Trump para la educación superior.

Dado que otras universidades han rechazado el acuerdo, lo consideramos un paso adelante audaz por parte de la administración Trump que ayudará a preservar el lugar de Estados Unidos como el destino número uno del mundo para la educación superior.

New College of Florida está comprometido con los ideales presentes en este pacto, y ya los hemos estado implementando durante los últimos dos años y medio”, señala parte de un comunicado emitido por la institución.

Sigue leyendo:

• El MIT rechaza plan propuesto por Trump a universidades para recibir dinero a cambio de ajustes

• Universidad de Brown se suma al rechazo hacia el pacto propuesto por Trump para recibir dinero

• Trump pide a 9 universidades comprometerse con su agenda para obtener dinero federal