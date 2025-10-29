Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de octubre de 2025

ARIES

Últimamente traes el ánimo por los suelos, como si la cama tuviera imán y tú fueras tornillo. Pero no te me caigas, levántate con tu mejor cara, échate agua bendita, prende una velita y ponte las pilas, porque el universo te trae oportunidades que solo se presentan una vez en la vida. Aprende a soltar cargas ajenas, no te eches encima los problemas de medio mundo ni te metas en chismes que no son tuyos, porque terminas tú con el estrés y los demás bien tranquilos.

Hay dos enfrentamientos en puerta con personas que consideras importantes, pero no te alteres: la vida te está enseñando a poner límites. En el dinero vienen mejoras, sobre todo si te atreves a moverte de donde estás y no te da miedo intentar algo nuevo. Amores de una noche te van a tentar, pero recuerda que no todo lo que brilla es santo; si no quieres complicarte, mejor pasa de largo. Si ya tienes pareja, bájale a los arranques, que tu carácter explosivo puede causar tormentas innecesarias.

Este cierre de octubre te pide claridad: qué quieres, con quién lo quieres y hasta dónde estás dispuest@ a llegar. El amor verdadero te anda rondando, pero si sigues distraíd@ mirando al pasado, ni lo vas a ver. Cuida tus palabras, que lo que hoy sueltas con coraje mañana lo lloras con culpa. Viene dinerito extra y posibilidad de comprar o cambiar algo grande, pero no derroches, guarda un poquito que noviembre viene movidito.

TAURO

Tú y tu corazón de hotel de paso, abierto de par en par para quien llega con sonrisa bonita y se va sin pagar ni la renta emocional. Ya basta, mi vidita, es momento de que cuides más tu energía, no cualquiera merece tus abrazos ni tus desvelos. Una amistad se enferma o necesita apoyo, pero no te enredes en dramas que no te corresponden. Este final de mes te va a poner a prueba con situaciones que te van a hacer sacar tu lado fuerte, ese que a veces escondes por no querer quedar mal.

Ten cuidado con accidentes o distracciones, sobre todo al volante. En el amor, un ex podría aparecer con promesas recicladas, pero ya sabes que donde hubo fuego, también hubo humo, y no necesitas inhalar lo mismo otra vez. Si estás solter@, una persona nueva te traerá alegría, pero no idealices, conócela bien antes de ilusionarte. En el trabajo o los negocios se vislumbran buenos cambios, especialmente si te atreves a hacer algo por tu cuenta.

Este octubre te va a enseñar el valor de la paciencia y de saber esperar tu momento. Cuida tu alimentación, que ese antojito nocturno ya se nota en la lonjita, y ponte metas realistas. No naciste para ser postre de nadie, mi vida, naciste para ser el plato fuerte. Te darás cuenta de una mentira o engaño que te tenía inquiet@ y será liberador. Y antes de que acabe el mes, llegará una noticia que te pondrá de buenas y te recordará por qué la vida siempre da revancha.

GÉMINIS

Ay, mis gemelitos, ustedes no pueden ver un chisme sin querer ponerle sazón, pero este mes hay que cerrar la bocota y abrir más los ojos. No permitas que los comentarios de la gente sin oficio te roben la paz, porque quien más habla de ti es quien más quisiera tener tu suerte. Octubre cierra con fuerza y movimiento, sobre todo en cuestiones laborales o legales; vienen papeles, acuerdos o propuestas que te van a abrir caminos.

Ten mucho cuidado con perder objetos importantes, celular, dinero o hasta la paciencia. Si tienes pareja, ya deja de hacerte la o el fuerte y habla con el corazón, que las cosas se están enfriando y todo por orgullo. Si estás solter@, un nuevo amor aparece, pero no corras; ve despacio para no repetir errores. Una persona muy cercana te sonríe con malicia, hay envidia y falsedad detrás de esa cara amable. Pon atención a las señales, que tu intuición no falla.

En lo económico se ve un avance fuerte, sobre todo si trabajas con comunicación o ventas. Usa tu encanto natural para abrir puertas, pero no abuses de él o podrías terminar enredad@ donde no debes. Este mes te traerá reflexiones profundas sobre tu futuro, tus relaciones y lo que realmente te hace feliz. Te vas a dar cuenta de que no necesitas a tanta gente para brillar, solo a ti mism@ con ganas y fe.

CÁNCER

Ay, mi cangrejito sentimental, si no dramatizas, no eres tú. Este mes vienes con el corazón apachurrado, pero también con ganas de levantarte y darle la vuelta a la tortilla. Una amistad te podría meter en líos por andar hablando de más; así que si no quieres problemas, mantén tu vida privada cerradita como con candado. En el trabajo, andas lleno de pendientes y estrés, pero tranquila, poco a poco se acomoda todo si dejas de procrastinar.

Vienen días intensos de nostalgia y recuerdos, podrías soñar con alguien que ya no está en este plano, pero no te asustes: es su manera de decirte que te cuida. En el amor, si tienes pareja, bájale dos rayitas a los celos, que ni tú aguantas tus propios arranques. Si estás solter@, una noche de pasión podría traerte emociones revueltas con alguien del pasado, pero no te me claves, recuerda que lo que se rompió una vez, no siempre se puede pegar.

Cuida tu salud emocional, porque te me estresas por todo y eso te quita energía. Se avecina un cambio bonito, algo que te devolverá la ilusión y las ganas de seguir. El amor a distancia podría fortalecerse y hasta volverse algo más formal. Y por favor, no te olvides de ti: consiéntete, cómprate eso que te gusta y recuerda que nadie te va a querer como tú mism@. Octubre te empuja a soltar culpas, cerrar ciclos y abrirte a lo que viene con una sonrisa.

LEO

Tú que presumes de no caer dos veces en el mismo error, pero ahí vas directo al hoyo nomás por neci@. Aprende a desconfiar un poquito más, que no toda sonrisa es sincera ni todo abrazo es de cariño. Octubre te pondrá frente a situaciones que te recordarán que quien mucho confía, más rápido se decepciona. Si algo te pesa del pasado, escríbelo y quémalo, no cargues más con culpas ajenas ni con recuerdos que ya no te sirven.

En el amor, si tienes pareja, acércate más, deja el orgullo y la distancia; una buena plática y una noche especial pueden revivir lo que parecía apagado. Si estás solter@, el universo te pondrá alguien enfrente, pero no lo idealices, que no hay ser humano perfecto, ni tú, mi amor. Vienen movimientos de dinero: cobros, pagos o gastos que te van a sacar canas verdes, así que administra mejor tus billetes, que no todo se soluciona con “ya después veo”.

Deja de andar tristeando por lo que no fue, porque la vida te tiene preparadas cosas mucho mejores. Si últimamente has sentido que la suerte te da la espalda, relájate, porque a finales de mes algo muy bueno se acomoda y te cambia el panorama. Recuerda: cuando tú brillas, muchos se encandilan, pero tú sigue brillando, que ni las sombras te alcanzan.

VIRGO

Virgo, tú que todo lo analizas hasta la fecha de caducidad de la leche, ya bájale dos rayitas a tu obsesión por tener el control. A veces la vida se acomoda mejor cuando la sueltas tantito. Este cierre de mes te trae oportunidades de reconciliación, tanto con tu familia como contigo mism@. Si has estado distanciado de alguien, podría haber reencuentro o conversación pendiente que te va a dejar el corazón más ligerito.

En el amor, si tienes pareja, te vas a dar cuenta que alguien anda tirándole indirectas a tu amor por redes o por mensajito, pero no armes pleito todavía; primero observa y luego actúa, no te vayas con la finta. Si estás solter@, hay posibilidad de que alguien muy cercano comience a verte con otros ojos, y aunque al principio no te lo tomes en serio, podrías terminar bien enamorad@.

La vida te va a recompensar por todo lo que has aguantado, sobre todo en el trabajo o en lo económico. Vienen mejoras y la posibilidad de un viaje que te despejará la mente. En la salud, cuida el estómago y los nervios, porque podrías estar somatizando estrés. No cargues con la vida de los demás, mi amor, que ya bastante haces con la tuya. Octubre te enseña que no todo se resuelve con sacrificio, a veces se resuelve con un “ya basta”.

LIBRA

Este mes te trae gente que se va y gente que vuelve, pero solo los que de verdad te quieren permanecerán a tu lado. Deja que la vida haga limpieza, que no todo lo que brilla vale la pena conservar. Una reunión, fiesta o evento social te va a llenar de energía positiva y podría abrirte puertas inesperadas. No te enredes en chismes ni tomes partido en pleitos que no son tuyos, porque podrías salir embarrad@ sin deberla ni temerla.

Si tienes pareja, es momento de dar el siguiente paso, de formalizar o fortalecer la relación. Si estás solter@, alguien que conoces desde hace tiempo podría empezar a gustarte más de la cuenta, y tú ni cuenta te dabas. Vienen noticias de un embarazo cercano o de un cambio grande en la familia que te pondrá de buenas.

Emocionalmente, te estás transformando: lo que antes te dolía ahora ya te da flojera, y eso es señal de evolución. Pero cuidado, no te cierres al amor ni a la ayuda; ser independiente no significa andar de orgullos@. Un viaje o reunión familiar te traerá momentos que te harán recordar lo mucho que vales. Y sí, puede que en días te sientas algo bajonead@, pero no te me achicopales, que a finales del mes te llega una noticia o propuesta que te levanta el ánimo de inmediato.

ESCORPIÓN

Cuando tú decides cambiar, cambias con todo y sin pedir permiso. Octubre te sacude, pero para bien, y aunque al principio te sientas confundid@, todo lo que pase este mes será para liberarte de lo que te tenía estancad@. Podrías enterarte de un chisme del pasado que vuelve a salir a la luz, pero ya no reacciones igual, ahora tienes madurez y colmillo. Una amistad podría traicionarte por envidia, así que no sueltes toda tu información ni tus planes a cualquiera.

En el amor, si tienes pareja, una situación inesperada los unirá más; si estás solter@, alguien de energía fuerte y mirada intensa se te va a acercar… y no precisamente a rezar. Pero cuidado, que la pasión puede nublarte el juicio y terminar en enredos que después ni cómo explicar.

Vienen cambios en tu entorno: mudanza, trabajo nuevo o ajuste importante en tu rutina. No te resistas, que todo lo que se mueve, se acomoda. Cuida tu carácter y no dejes que el orgullo te haga perder gente valiosa. Y algo más: no descuides la energía en casa, límpiala, prende incienso, pon música alegre y aleja a la gente que solo trae envidia. Este cierre de octubre te pide dejar atrás resentimientos y enfocarte en ti, porque cuando tú estás bien, nadie te detiene.

SAGITARIO

Siempre tan aventurero, pero últimamente traes el corazón medio confundido, como si quisieras correr y quedarte al mismo tiempo. Este octubre te pide que pongas los pies en la tierra y no vivas tan al aventón, porque podrías cometer errores que después ni cómo justificar. No quieras correr antes de caminar, que las prisas solo te van a traer tropezones.

Los sueños que tengas estos días serán señales, así que hazles caso, que podrían revelar verdades ocultas o avisarte de algo que está por suceder. En el amor, si tienes pareja, bájale al dramatismo, que no todo tiene que ser una telenovela; disfruta los momentos bonitos y deja de buscarle tres pies al gato. Si estás solter@, una persona prohibida podría intentar meterse en tu vida, y aunque la tentación sea grande, piénsalo bien antes de revolcar el karma.

En lo laboral, vienen oportunidades, pero también una que otra mentira que te puede meter en aprietos, así que verifica bien antes de confiar. Cuida tu salud, sobre todo golpes, caídas o descuidos por andar pensando en todo menos en ti. Amor a distancia se fortalece, y un reencuentro familiar te devolverá la sonrisa. Y un consejo de vieja escuela: no andes queriendo agradarle a todos, porque eso solo desgasta; aprende a decir “no”, que quien te quiere te entenderá sin explicaciones.

Este cierre de mes te trae una lección fuerte: a veces perder algo o a alguien es la forma del universo de decirte “ya era hora de soltar”.

CAPRICORNIO

Tú que todo lo planeas y todo lo aguantas, ya bájale a eso de andar cargando con gente floja y malagradecida. Octubre te enseña a priorizarte, a quererte tantito más y a dejar de rogar cariño donde solo te dan migajas. No estás para andar mendigando atención, mi amor; quien no te valore, que se vaya por donde vino, sin escala ni despedida.

Un familiar podría necesitar tu apoyo, pero no te comprometas de más si no puedes, que luego te andas quejando de que nadie hace nada por ti. En lo laboral, vienen retos y oportunidades de crecimiento, pero también estrés, así que organiza tu tiempo y cuida tu salud mental. Cuida tus palabras, porque lo que digas en estos días podría malinterpretarse y generarte un problemita con alguien cercano.

En el amor, si tienes pareja, podrías sentirte un poco distante, pero no te alarmes, es solo una etapa. Si estás solter@, alguien podría acercarse con intenciones serias, pero no te cierres por miedo a repetir el pasado. Octubre te traerá momentos de mucha pasión y conexión si te permites fluir sin tanto control.

Energéticamente, limpia tu casa, mueve los muebles, abre ventanas y saca lo viejo, que el ambiente anda pesado. No te desgastes con lo que no puedes cambiar, mejor agradece lo que sí tienes. Recuerda: cuando tú te eliges primero, todo lo demás empieza a ordenarse solito.

ACUARIO

Acuario, siempre tan libre, tan de “yo no necesito a nadie”, pero cuando se trata del amor, te derrites más rápido que un hielo al sol. Este mes viene con movimientos fuertes en lo emocional: una amistad te empezará a gustar, pero aguas, no confundas cariño con amor, porque podrías salir raspadit@.

Hay alguien en tu entorno que no soporta verte brillar y te tiene envidia de la mala, así que protégete de las malas vibras. No cuentes tus planes, porque hay ojos y oídos pendientes de todo lo que haces. Si una amistad se acerca a contarte sus dramas, escúchala con cariño, pero no te metas de más, que no te toca resolverle la vida a nadie.

En el amor, podrías revivir algo con una expareja, pero antes de abrirle la puerta, pregúntate si de verdad cambió o solo vino por curiosidad. No confíes tan fácil, que las segundas partes casi nunca son buenas. Este cierre de mes te pide que te cuides de tu propia lengua: podrías decir algo sin pensar y herir a alguien importante.

A finales de octubre llegan noticias económicas favorables y nuevas oportunidades para crecer. El universo te empuja a sanar, a cerrar ciclos y a no tomarte todo tan personal. Acuario, tu mayor poder está en tu mente: úsala para crear, no para sabotearte.

PISCIS

Cómo te gusta revivir recuerdos y amores que ya nadaron hasta el fondo. Pero no te me claves, porque si sigues mirando atrás, te vas a perder lo bonito que viene. Este octubre llega con sanación, perdón y cierre de heridas viejas. Vas a entender por qué muchas cosas pasaron como pasaron, y esa comprensión te va a liberar.

En el amor, los fantasmas del pasado podrían aparecer con ganas de charlar o de pedir disculpas, pero ya sabes: el que se fue sin que lo corrieran, que no regrese sin invitación. No tengas miedo de conocer nuevas personas, que no tod@s son iguales ni te van a fallar. Si tienes pareja, podrían presentarse malentendidos por celos, pero nada que una buena conversación y una noche romántica no arreglen.

Cuidado con los chismes, mi amor, porque hay gente que quiere verte caer solo por envidia. Que se te resbalen las tonterías, no entres en su juego. En lo laboral, aunque algo no salga como esperabas, no te desesperes, porque el universo te está acomodando algo mejor.

Valórate más, deja de dar el alma a quien no te da ni las gracias. Cuida tu energía, tu sueño y tu salud emocional. Octubre te pide agradecer lo vivido y soltar lo que pesa. Y te lo dice una vieja sabia: cuando dejes de buscar lo que ya no te corresponde, el amor verdadero aparecerá sin que tengas que hacer nada.