Los signos que podrían obsesionarse contigo hasta el 21 de noviembre

La temporada de Escorpio 2025 se extiende hasta el 21 de noviembre, y con ella llegan emociones intensas, pasiones profundas y una tendencia natural hacia la obsesión.

Bajo la influencia del Sol en Escorpio, algunos signos del zodiaco se verán arrastrados por un torbellino emocional que los llevará a desear con fuerza, a idealizar y, en algunos casos, a perder el control de sus sentimientos.

De acuerdo con un artículo de Horóscopo Negro, 4 signos en particular son los que podrían obsesionarse contigo durante la temporada de Escorpio.

¿Cómo manejar su energía y qué lecciones espirituales trae este tránsito para todos?

1. Escorpio

No podía faltar Escorpio, el protagonista de la temporada. Este signo de Agua gobernado por Plutón, no sabe amar a medias: o lo da todo, o no da nada.

Durante su propio ciclo solar, Escorpio se siente empoderado, magnético y dispuesto a vivir el amor con toda la pasión que lo caracteriza.

Cuando Escorpio se obsesiona, no lo hace por capricho, sino por conexión profunda.

Siente que ha encontrado a alguien que despierta su fuego interno y que activa en él un deseo imposible de controlar.

Sin embargo, este mismo impulso puede volverse su enemigo si no logra equilibrar sus emociones.

Consejo para Escorpio

Escorpio debe recordar que el amor no se conquista con control, sino con confianza.

Si se siente rechazado, es mejor tomar distancia antes de caer en la manipulación emocional.

La intensidad puede ser atractiva, pero también desgastante si no se canaliza bien.

2. Cáncer

Cáncer es uno de los signos más sensibles del zodiaco, y cuando el Sol transita por Escorpio, su energía emocional se potencia al máximo.

Este período puede despertar viejos recuerdos, heridas del pasado y deseos profundos de conexión.

Sin embargo, este exceso de sensibilidad puede llevar a Cáncer a obsesionarse con alguien que representa su refugio emocional.

La necesidad de protección y ternura puede transformarse en apego, y el miedo a perder a esa persona podría hacer que Cáncer se aferre con demasiada fuerza.

Consejo para Cáncer

Cáncer debe recordar que no puede salvar a quien no desea ser salvado. Este tránsito es ideal para trabajar el autocuidado emocional y poner límites saludables.

Amar intensamente no significa perder la propia identidad.

3. Tauro

Tauro es un signo de Tierra que prefiere la estabilidad y la seguridad emocional, pero cuando llega la temporada de Escorpio, su lado sensual y oculto despierta con fuerza.

Escorpio es su signo opuesto y complementario, por lo que este tránsito activa en Tauro emociones que no siempre sabe manejar.

Durante estas semanas, Tauro podría enamorarse sin lógica dejándose llevar por el deseo y la química.

Una persona misteriosa podría desatar en él una obsesión que lo saque de su rutina y lo confronte con su lado más vulnerable.

Consejo para Tauro

Tauro debe disfrutar del presente, pero sin perder de vista su equilibrio. La pasión no siempre equivale a conexión duradera, y lo importante es reconocer cuándo una relación se vuelve tóxica o dependiente.

4. Piscis

Para Piscis, la temporada de Escorpio 2025 será un viaje emocional y espiritual profundo.

Este signo de Agua compartirá con Escorpio una conexión intensa, pero también puede perderse fácilmente en sus emociones.

Piscis podría enamorarse de una idea, de una persona inalcanzable o de un amor del pasado.

Su sensibilidad lo llevará a buscar un vínculo espiritual que le dé sentido, pero si no mantiene los pies en la tierra, puede acabar obsesionado con una ilusión.

Consejo para Piscis

Piscis debe evitar idealizar a los demás. El amor verdadero se construye con presencia y reciprocidad, no con fantasías. Aprovecha este tránsito para reconectar con tu intuición, sin dejar que la nostalgia gobierne tu corazón.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo empieza y termina la temporada de Escorpio 2025?

Comienza alrededor del 23 de octubre y finaliza el 21 de noviembre.

¿Por qué Escorpio es tan intenso en el amor?

Porque está regido por Plutón, planeta de la transformación y las emociones profundas.

¿Qué signos se verán más afectados por esta energía?

Principalmente Escorpio, Cáncer, Tauro y Piscis, aunque todos sentirán el llamado de la pasión y la introspección.

¿Cómo aprovechar la energía de esta temporada?

Haz introspección, libera relaciones tóxicas y atrévete a amar desde tu verdad.

Sigue leyendo:

• Signos que más prosperan durante la temporada de Escorpio 2025

• Predicciones: se acerca la mejor época del año para 3 signos

• Los astros favorecen a 3 signos en el último trimestre de 2025