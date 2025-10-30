Alertas de tránsito en Los Ángeles hoy, jueves 30 de octubre de 2025

Autoridades locales y servicios de movilidad emiten nuevas alertas de tránsito en Los Ángeles para este jueves 30 de octubre de 2025, con reportes de congestión en varios puntos clave de la ciudad.

Conductores y peatones deben mantenerse atentos a los avisos viales, ya que algunas avenidas presentan cierres parciales y demoras por obras, accidentes o eventos programados, de acuerdo con el servicio de información Southern California 511.

Calles cerradas hoy en Los Ángeles

I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-5 Norte entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway (Ruta 5).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-5 Norte entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway (Ruta 5). I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-5 Norte entre Hasley Canyon Rd y Golden State Freeway (Ruta 5).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-5 Norte entre Hasley Canyon Rd y Golden State Freeway (Ruta 5). I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-5 Norte entre Magic Mountain Parkway (Ruta 126) y Golden State Freeway (Ruta 5).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-5 Norte entre Magic Mountain Parkway (Ruta 126) y Golden State Freeway (Ruta 5). I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-5 Sur entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway (Ruta 5).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-5 Sur entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway (Ruta 5). I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-5 Sur entre Lake Hughes Rd y Golden State Freeway (Ruta 5).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-5 Sur entre Lake Hughes Rd y Golden State Freeway (Ruta 5). I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-5 Oeste entre Lyons Ave y Golden State Freeway (Ruta 5).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-5 Oeste entre Lyons Ave y Golden State Freeway (Ruta 5). I-210 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-210 Oeste entre Foothill Freeway (Ruta 210) y Marengo Ave.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-210 Oeste entre Foothill Freeway (Ruta 210) y Marengo Ave. I-210 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-210 Este entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-210 Este entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210). I-210 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-210 Norte entre Baldwin Ave y Foothill Freeway (Ruta 210).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-210 Norte entre Baldwin Ave y Foothill Freeway (Ruta 210). I-210 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-210 Norte entre Lake Ave y Foothill Freeway (Ruta 210).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-210 Norte entre Lake Ave y Foothill Freeway (Ruta 210). I-210 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-210 Norte entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-210 Norte entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210). I-210 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-210 Oeste entre Lincoln Blvd / Howard Ave y Foothill Freeway (Ruta 210).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-210 Oeste entre Lincoln Blvd / Howard Ave y Foothill Freeway (Ruta 210). I-210 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-210 Oeste entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-210 Oeste entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210). I-110 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-110 Sur entre Harbor / Pasadena Freeways (Ruta 110) y El Segundo Blvd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-110 Sur entre Harbor / Pasadena Freeways (Ruta 110) y El Segundo Blvd. I-10 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-10 Este entre San Bernardino Freeway (Ruta 10) y Rosemead Blvd (Ruta 19).

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-10 Este entre San Bernardino Freeway (Ruta 10) y Rosemead Blvd (Ruta 19). I-10 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-10 Oeste entre San Bernardino Freeway (Ruta 10) y Rosemead Blvd (Ruta 19).

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-10 Oeste entre San Bernardino Freeway (Ruta 10) y Rosemead Blvd (Ruta 19). I-105 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-105 Este entre Century Freeway (Ruta 105) y Central Ave.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-105 Este entre Century Freeway (Ruta 105) y Central Ave. I-105 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-105 Oeste entre Wilmington Ave y Century Freeway (Ruta 105).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-105 Oeste entre Wilmington Ave y Century Freeway (Ruta 105). SR-91 (Orange) : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-91 Norte/Sur entre Lakeview Ave y Artesia Freeway (Ruta 91).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-91 Norte/Sur entre Lakeview Ave y Artesia Freeway (Ruta 91). SR-73 (Orange) : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-73 Norte entre Glenwood Dr / Pacific Park Dr y Ruta 73.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-73 Norte entre Glenwood Dr / Pacific Park Dr y Ruta 73. SR-73 (Orange) : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-73 Norte entre Glenwood Dr / Pacific Park Dr y Ruta 73.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-73 Norte entre Glenwood Dr / Pacific Park Dr y Ruta 73. SR-55 (Orange) : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-55 Norte entre Dyer Rd y Costa Mesa Freeway (Ruta 55).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-55 Norte entre Dyer Rd y Costa Mesa Freeway (Ruta 55). SR-22 (Orange) : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-22 Este entre Glassell St / Grand Ave y Garden Grove Freeway (Ruta 22).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-22 Este entre Glassell St / Grand Ave y Garden Grove Freeway (Ruta 22). I-5 (Orange) : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Norte entre Santa Ana Freeway (I-5) y Artesia Blvd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Norte entre Santa Ana Freeway (I-5) y Artesia Blvd. I-5 (Orange) : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Santa Ana Freeway (I-5) y Newport Ave.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Santa Ana Freeway (I-5) y Newport Ave. I-710 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-710 Este entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-710 Norte entre Wardlow Rd y Long Beach Freeway (Ruta 710). I-710 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-710 Sur entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y Long Beach Freeway (Ruta 710).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-710 Oeste entre Willow St y Long Beach Freeway (Ruta 710). I-5 : Cerrado al tráfico en el conector en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Glendale Freeway (Ruta 2).

: Cerrado al tráfico en el conector en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Glendale Freeway (Ruta 2). I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Norte entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Calgrove Blvd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Norte entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Calgrove Blvd. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Calgrove Blvd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Calgrove Blvd. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Hasley Canyon Rd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Hasley Canyon Rd. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Lake Hughes Rd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Lake Hughes Rd. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Lyons Ave.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Lyons Ave. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Magic Mountain Parkway (Ruta 126).

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Magic Mountain Parkway (Ruta 126). I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Rye Canyon Rd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Rye Canyon Rd. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Templin Highway.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Templin Highway. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Truck Break Inspection.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Truck Break Inspection. I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-5 Este entre Lyons Ave y Golden State Freeway (Ruta 5).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-5 Este entre Lyons Ave y Golden State Freeway (Ruta 5). Kern — I-5 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Lebec Rd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Lebec Rd. US-101 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en US-101 Norte entre Hollywood Freeway (Ruta 101) y Silver Lake Blvd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en US-101 Norte entre Hollywood Freeway (Ruta 101) y Silver Lake Blvd. SR-71 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en SR-71 Sur entre Chino Valley Freeway (Ruta 71) y Riverside Dr.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en SR-71 Sur entre Chino Valley Freeway (Ruta 71) y Riverside Dr. SR-71 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-71 Sur entre Rio Rancho Rd y Chino Valley Freeway (Ruta 71).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-71 Sur entre Rio Rancho Rd y Chino Valley Freeway (Ruta 71). SR-60 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-60 Este entre Diamond Bar Blvd y Pomona Freeway (Ruta 60).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-60 Este entre Diamond Bar Blvd y Pomona Freeway (Ruta 60). SR-47 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en SR-47 Sur entre Route 47 Freeway y Harbor Blvd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en SR-47 Sur entre Route 47 Freeway y Harbor Blvd. SR-47 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-47 Norte entre Gaffey St y Route 47 Freeway.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-47 Norte entre Gaffey St y Route 47 Freeway. SR-47 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-47 Norte entre Harbor Blvd y Route 47 Freeway.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-47 Norte entre Harbor Blvd y Route 47 Freeway. SR-39 : Cerrado al tráfico en SR-39 Norte/Sur entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y Angeles Crest Highway (Ruta 2).

: Cerrado al tráfico en SR-39 Norte/Sur entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y Angeles Crest Highway (Ruta 2). SR-2 : Cerrado al tráfico en el conector en SR-2 Norte entre Glendale Freeway (Ruta 2) y Golden State Freeway (Ruta 5).

: Cerrado al tráfico en el conector en SR-2 Norte entre Glendale Freeway (Ruta 2) y Golden State Freeway (Ruta 5). SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue K.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue K. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue L.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue L. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue M.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue M. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida en SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Tenth Street West.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Tenth Street West. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-14 Este entre Avenue K y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-14 Este entre Avenue K y Antelope Valley Freeway (Ruta 14). SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-14 Este entre Palmdale Blvd (Ruta 138) y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-14 Este entre Palmdale Blvd (Ruta 138) y Antelope Valley Freeway (Ruta 14). SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en SR-14 Oeste entre Avenue L y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida en I-210 Oeste entre Foothill Freeway (Ruta 210) y Marengo Ave. I-210: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en I-210 Este entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210).

Recomendaciones para moverte por Los Ángeles

Los Ángeles es una de las ciudades más transitadas de Estados Unidos, especialmente durante las horas pico. Para evitar embotellamientos y moverte con mayor previsibilidad, se recomienda usar aplicaciones como Google Maps o Waze, que ofrecen rutas alternativas en tiempo real y actualizaciones sobre incidentes viales.