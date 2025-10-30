Danilo Carrera crea su propia compañía productora en nombre de todos los nunca confiaron en él

“Be delusional” es el nombre de la casa productora que ha fundado el actor Danilo Carrera. Como parte del trabajo de dicha empresa, presenta su primera película en la que ejerce como productor, escritor, codirector y protagonista, de nombre “Only in CDMX”.

El nombre de la productora está inspirado en el nombre de todos los que desconfiaron de que podría cumplir sus sueños.

Sobre este proceso creativo y de trabajo conversó con Mezcal TV desde la alfombra azul de Premios Billboard de la Música Latina 2025. “Yo sé que ha pasado mucho tiempo desde que salió esta noticia en la que el loco de Danilo empezó a producir cine independiente. Acabamos de terminar la peli hace dos días, me acaban de entregar el corte final y ahora empieza la parte en la que les presento mi casa productora, que es Be Delusional”, dijo el actor.

“¿Por qué se llama ‘Be Delusional’?” Sé loco, sé irreverente. Cuando la gente te diga “¡no!, eso es imposible, no puedes hacer eso, no lo puedes lograr”, al contrario, ve y hazlo, cree en tus sueños”, destacó el villano de “Velvet, el nuevo imperio”.

Durante dos años, Danilo Carrera ha tenido que solventar una serie de problemas para poder darle forma a todo este proyecto. “O sea, han sido demasiados retos. La verdad es que hacer una producción independiente en la que yo fui el que puso el dinero para poder producir la película…”, destacó el actor.

“Te voy a decir. Yo me hacía el que no estaba estresado, pero sí estaba, o sea, era como que yo soy el líder aquí, la gente tiene que pensar que todo está perfecto”, aseguró Carrera. Pero pese a todo, el actor sí se cuestionaba a sí mismo y el trabajo que estaba realizando. Así que al final, claro que el trabajo como tal fue estresante.

“Nunca he hecho esto en mi vida, nunca he sido productor, actor, director, escritor, o sea, imagínate que te diga tu codirector ‘Danilo, esta escena cambió’; entonces hay que escribir una escena para grabar mañana a las 12 del día, pero son las cuatro de la mañana y tienes que llegar a tu casa a reescribir el guión, pero también tú estás actuando en esa escena que tú vas a dirigir con este otro director”.

Las reflexiones del actor le plantearon verdaderas crisis que tuvo que aprender a solventar en el día a día, según información de Mezcal TV.

