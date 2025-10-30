Demanda en Florida: mujer acusa a SeaWorld de negligencia tras ser golpeada por un pato en una montaña rusa

Hillary Martin, una residente del condado de Orange, Florida, quien asegura que un pato la golpeó en la cara mientras montaba la montaña rusa Mako, una de las atracciones más emblemáticas del parque SeaWorld Orlando, ha presentado una demanda.

El incidente, ocurrido el 24 de marzo, habría dejado a Martin inconsciente y con lesiones personales severas, según la demanda civil presentada el lunes ante un tribunal del condado.

La acusación: negligencia y falta de advertencias

La demanda, interpuesta por la firma Morgan & Morgan, argumenta que SeaWorld actuó con negligencia al no mantener sus instalaciones “en condiciones razonablemente seguras” ni advertir a los visitantes sobre el posible riesgo de colisión con aves acuáticas.

De acuerdo con el documento judicial, la montaña rusa Mako, que alcanza velocidades de hasta 117 km/h y una altura de 61 metros, se eleva sobre una masa de agua frecuentada por aves, lo que, según la denuncia, aumenta el riesgo de accidentes de este tipo.

“La ubicación de la atracción dentro del territorio conocido de las aves acuáticas y su diseño podrían desorientarlas, creando una zona de peligro de colisiones”, sostiene el texto legal reseñado por ABC News.

Lesiones permanentes y reclamo millonario

Desde el impacto del ave, la demanda asegura que Martin ha sufrido dolor físico y mental, además de la “pérdida de la capacidad de llevar una vida normal”. Por ello, solicita una indemnización superior a $50,000 dólares.

El abogado John Morgan, fundador de la firma que representa a la víctima, declaró a ABC News:

“Estamos aquí para obtener justicia para nuestro cliente”.

A través de un comunicado, SeaWorld afirmó que la seguridad de los visitantes y empleados es una prioridad absoluta, pero se negó a ofrecer más detalles al tratarse de un litigio en curso.

“Nos tomamos estas situaciones muy en serio. No haremos más comentarios al respecto”, indicó la empresa.

Una montaña rusa de récords y polémicas

La Mako, inaugurada en 2016, es promocionada como la montaña rusa más alta y rápida de Orlando, famosa por sus caídas pronunciadas y su recorrido junto a un lago artificial.

Este caso se suma a otras demandas recientes contra parques de atracciones en Estados Unidos, donde las preocupaciones por la seguridad han aumentado tras varios incidentes fatales, entre ellos la muerte de una niña de seis años en una atracción en Colorado en 2021.

Próximos pasos judiciales

El juicio está programado para el 8 de noviembre a las 9:30 a. m. en Orlando, mientras que una audiencia preliminar se celebró el martes, aunque aún no se conoce su resultado.

De confirmarse los alegatos de la demanda, el caso podría sentar un precedente legal sobre la responsabilidad de los parques temáticos ante accidentes provocados por fauna silvestre.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero