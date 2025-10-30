El Senado desafía a Trump con resolución bipartidista contra los aranceles globales

El Senado votó el jueves a favor de terminar con la aplicación de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, tras aprobar anteriormente dos resoluciones que buscaban derogar los gravámenes en Canadá y Brasil a principios de esta semana.

Cuatro senadores republicanos votaron con los demócratas para aprobar la resolución bipartidista que elimina los elevados aranceles a unos 100 países y que incluyen a aliados comerciales como la Unión Europea, Japón y Corea del Sur.

Con 51 votos a favor y 47 en contra el Senado decidió rechazar la principal política comercial de Trump con el apoyo de los legisladores republicanos Rand Paul, Mitch McConnell, Susan Collins y Lisa Murkowski.

La resolución siguió a otras dos aprobadas esta semana, para eliminar los aranceles a los productos procedentes de Canadá y Brasil, respectivamente, que contaron también con apoyo bipartidista, lo que subraya la contrariedad de unos pocos legisladores republicanos contra el uso agresivo de aranceles por parte de la Administración.

Durante la votación, el republicano McConnell dijo que “los aranceles encarecen tanto la construcción como la compra en Estados Unidos” y que “los perjuicios económicos de las guerras comerciales no son la excepción, sino la regla”.

La medida, al igual que las otras dos aprobadas esta misma semana, terminará por ser un acto simbólico, debido a que pasa ahora a votación en la Cámara de Representantes, donde tiene muy pocas posibilidades de prosperar, dada la mayoría republicana.

Los aranceles globales, llamados “recíprocos” por la Administración Trump, del 10% contra más de 100 naciones fueron activados el 5 de abril haciendo uso de una ley de emergencia, y llamando a ese día, el “Día de la Liberación”.

Entre esa fecha y hasta agosto EE.UU. ha recaudado aproximadamente $88,000 millones de dólares en ingresos fiscales por aranceles, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

· El Senado aprueba revocar los aranceles de Trump a Canadá

· Trump confirma que aplaza aranceles a México: “Nos está yendo muy bien”

· Trump anuncia un aumento del 10% de los aranceles a Canadá