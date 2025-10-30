Gobernador de Illinois pide una “tregua” a ICE para que los niños disfruten de Halloween

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, realizó un llamado especial al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante las festividades de Halloween. En una carta enviada al gobierno de Donald Trump, el mandatario demócrata solicitó una pausa temporal en los operativos migratorios, especialmente en consideración a los niños.

El pedido surge en medio de un contexto de fuertes tensiones entre las autoridades estatales y la administración federal, que ha desplegado operativos como “Midway Blitz” y “Safeguard”, liderados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en distintas zonas de Chicago. Illinois, uno de los estados más vigilados, se convirtió en un punto clave de esta ofensiva.

Pritzker instó a las autoridades federales a suspender las redadas y detenciones durante el fin de semana de Halloween, argumentando la necesidad de preservar un ambiente seguro y libre de temor para las familias. “Las familias de Illinois merecen pasar el fin de semana de Halloween sin miedo”, expresó el gobernador en el escrito remitido el martes 28 de octubre, citado por NBC Chicago.

Pritzker pide una tregua migratoria por Halloween

La carta fue dirigida a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional; Todd M. Lyons, director interino del ICE; y Rodney S. Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En ella, Pritzker solicitó que las operaciones migratorias en Illinois se suspendan del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, con el fin de garantizar celebraciones sin sobresaltos.

El gobernador precisó que la medida debería aplicarse especialmente en las inmediaciones de “hogares, escuelas, hospitales, parques, lugares de culto y otras reuniones comunitarias donde se desarrollen celebraciones de Halloween”. La intención, subrayó, es evitar que niños y familias sean testigos de detenciones o incidentes durante una festividad que promueve la convivencia y la seguridad.

El líder estatal también denunció que algunos operativos recientes habrían puesto en riesgo a menores. “Ningún niño debería verse obligado a inhalar gases lacrimógenos u otros agentes químicos mientras pide dulces en su propio vecindario”, advirtió Pritzker, en alusión a los incidentes reportados en Chicago y otras localidades del estado.

Las denuncias se multiplicaron tras las acciones de agentes federales durante manifestaciones migrantes. El jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, compareció el martes ante la corte federal de Chicago tras ser acusado de utilizar gas lacrimógeno en el barrio de Little Village. Medios locales informaron de múltiples casos similares durante las últimas semanas.

Incluso el fin de semana previo, testigos denunciaron que agentes utilizaron el mismo tipo de componentes químicos durante un desfile infantil de Halloween en Irving Park. “Incluso en estos tiempos difíciles, los niños deberían poder confiar en que están a salvo, aunque solo sea por unos días”, insistió Pritzker en su carta.

Finalmente, el gobernador instó al DHS a restablecer las directrices sobre “lugares sensibles”, una regulación eliminada por Trump al inicio de su segundo mandato. “Debería restablecerse para proteger a los niños y a otras personas de las medidas coercitivas mientras acceden a servicios esenciales como educación o atención médica”, concluyó Pritzker.

Para concluir, Pritzker pidió al ICE un Halloween “libre de intimidación y miedo” para los niños de Illinois. “No se les debe arrebatar su inocencia. Dejémosles disfrutar de una arraigada tradición estadounidense de forma segura y pacífica”, expresó.