Houston: el tiempo para hoy jueves 30 de octubre

El clima en Houston, Texas, para este jueves 30 de octubre vendrá con cielos sin nubes. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer ocurre a las 07:33 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:37 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Sin embargo es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La media de temperatura en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. En concreto, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser perjudicial para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es propensa a experimentar catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también puede sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

