Incendio destruye complejo de apartamentos en Houston y deja cinco heridos

Un voraz incendio registrado este miércoles en un complejo de apartamentos del oeste de Houston dejó 16 unidades completamente destruidas y cinco personas heridas, informaron las autoridades locales.

El fuego, catalogado como de 211 alarmas, comenzó alrededor de las 8:33 de la mañana en el Edificio 34 del conjunto residencial. Los primeros equipos del Departamento de Bomberos de Houston (HFD) llegaron al lugar apenas cuatro minutos después del aviso inicial.

Más de 100 bomberos participaron en las labores de contención, mientras varios residentes fueron rescatados en medio de escenas dramáticas. Dos personas saltaron desde una ventana del segundo piso antes de que arribaran los equipos de emergencia; personal de mantenimiento colocó un sofá para amortiguar la caída. Otros dos habitantes fueron evacuados por los rescatistas.

Heridos y asistencia a los desplazados

Cuatro personas resultaron afectadas por inhalación de humo, dos de ellas trasladadas a hospitales locales. Una quinta víctima sufrió una lesión no relacionada con el fuego y fue llevada al Hospital West Houston.

Un bombero también fue atendido en el sitio por una dolencia menor y no requirió hospitalización.

El viento habría contribuido a la rápida propagación de las llamas, aunque las causas del siniestro siguen bajo investigación. Algunos vecinos aseguraron no haber escuchado las alarmas de humo, una versión que las autoridades aún no confirman.

La Cruz Roja fue contactada para brindar apoyo a las familias afectadas, mientras los equipos municipales completaban las labores de remoción y rehabilitación. El incendio fue declarado completamente extinguido a las 10:00 a.m.

Campaña de prevención ante el inicio de la temporada fría

Tras el incidente, el Departamento de Bomberos de Houston recordó que los incendios vinculados al uso de sistemas de calefacción aumentan durante los meses más fríos del año.

Por ello, anunció una campaña de concientización sobre seguridad contra incendios en toda la ciudad, centrada en la revisión de detectores de humo, mantenimiento de equipos eléctricos y planes de evacuación doméstica.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos evitar la zona del siniestro mientras continúan las operaciones y exhortaron a mantener la precaución en el uso de fuentes de calor dentro de los hogares.

