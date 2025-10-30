Lexus imagina el futuro con conceptos que desafían la lógica

El futuro de Lexus ya no se mide por cilindros ni caballos de fuerza, sino por ideas. En un contexto en el que Toyota ha reservado la marca Century como su máximo exponente de lujo, Lexus encuentra un espacio ideal para reinventarse.

Lejos de verlo como una pérdida de estatus, la firma japonesa lo interpreta como una oportunidad creativa para ir más allá del lujo tradicional. Ahora puede experimentar con diseños atrevidos, tecnologías emergentes y una filosofía que mezcla sofisticación con audacia.

Esta visión se materializa en tres prototipos presentados en el Japan Mobility Show 2025: el LS Concept, una minivan de diseño geométrico y un vehículo de tres ruedas que parece salido de una película de ciencia ficción. Con ellos, Lexus da un paso hacia una era donde la movilidad será emocional, silenciosa y visualmente impactante.

LS Concept: el heredero de una leyenda

Durante décadas, el nombre LS representó el buque insignia de Lexus en el segmento de las berlinas de lujo. Pero los tiempos cambian, y con ellos, la idea de lo que significa ser un modelo tope de gama. En lugar de desaparecer, el LS evoluciona: ahora se convierte en una familia de vehículos eléctricos que simbolizan el renacimiento de la marca.

El Lexus LS Concept no es un sedán, sino un SUV crossover con silueta de coupé, pensado para combinar deportividad con elegancia. Su diseño destaca por las puertas de apertura inversa, un guiño a modelos exóticos como el Ferrari Purosangue, y una carrocería esculpida que parece moverse incluso estando detenida.

Aunque la marca no ha revelado datos técnicos, se espera que monte un sistema 100 % eléctrico, con una autonomía estimada cercana a las 300 millas, lo que equivale a un rango competitivo dentro del segmento premium.

En su interior, Lexus apuesta por la simplicidad extrema. No hay botones físicos: todo se controla desde una pantalla táctil panorámica, similar a la de los Tesla, y un volante rectangular inspirado en la aviación. La cabina, diseñada para cuatro ocupantes, ofrece asientos futuristas que parecen suspendidos en el aire y una iluminación ambiental envolvente.

El maletero también rompe esquemas: su apertura deslizante sustituye el portón tradicional. Al presionar un botón, una bandeja retráctil emerge para facilitar la carga, un detalle que resume el espíritu de este concepto: lujo funcional con una mirada al futuro.

Una minivan que desafía las reglas del diseño

Lexus no se conformó con un solo prototipo. La segunda gran sorpresa fue una minivan bautizada también como LS, pero con un lenguaje de diseño completamente distinto.

A primera vista, recuerda al modelo LM actual de la marca, aunque su propuesta es más arriesgada. Presenta líneas rectas y geométricas, un techo panorámico y una configuración de ruedas poco convencional: el eje trasero cuenta con cuatro neumáticos, dos por cada lado, lo que sugiere una búsqueda de mayor estabilidad y capacidad de carga. En contraste, las ruedas delanteras son de mayor diámetro, posiblemente para mejorar la precisión en la conducción.

Lexus Minivan LS Concept. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

El interior mantiene la filosofía minimalista del LS Concept. Las pantallas táctiles dominan el tablero y el volante rectangular refuerza la identidad visual futurista. Las ventanas integran cortinillas electrónicas que pueden bloquear totalmente la luz exterior, creando un ambiente íntimo y elegante.

Aun sin datos de propulsión, esta minivan deja entrever el enfoque que Lexus adoptará para su próxima generación de vehículos familiares: lujo silencioso, modularidad y experiencia digital total.

La motocicleta cerrada: movilidad personal del futuro

El tercer prototipo fue, sin duda, el más inesperado. Lexus presentó una motocicleta cerrada de tres ruedas, un híbrido entre scooter y microauto diseñado para la movilidad urbana del futuro.

Este curioso vehículo ofrece un asiento único y un entorno completamente cerrado con pantalla táctil de control. Aunque parece una pieza de exhibición más que un modelo de producción, revela la intención de Lexus de explorar formas alternativas de transporte individual en ciudades densamente pobladas.

Más que un experimento estético, este prototipo simboliza la transición hacia un futuro donde la movilidad será personalizada, autónoma y conectada. Lexus imagina un ecosistema donde cada vehículo —desde un coupé hasta una moto urbana— comparte la misma filosofía: diseño emocional y tecnología avanzada al servicio del bienestar.

Lexus LS Coupe Concept. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

El diseño como nuevo lenguaje de Lexus

El trío de conceptos LS tiene algo en común: cada línea, textura y proporción está pensada para provocar emoción. La marca busca alejarse del lujo clásico basado en materiales y potencia, y acercarse a un lujo sensorial, donde la forma y la experiencia importan tanto como la velocidad.

El uso de iluminación ambiental, superficies limpias y tecnología invisible crea un ambiente que parece anticipar la próxima década del diseño automotriz japonés. Lexus no quiere solo vender autos eléctricos; quiere definir cómo deben sentirse los autos del futuro.

Los responsables del proyecto han dejado claro que estos prototipos no son simples ejercicios de estilo, sino piezas conceptuales que inspirarán los próximos lanzamientos de producción. En los próximos años, algunos de estos elementos —como el sistema de apertura deslizante o los volantes rectangulares— podrían llegar a los modelos eléctricos de la marca.

