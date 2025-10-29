Falla en cámaras obliga a Ford a un gran retiro masivo

Lo que empezó como una serie de reportes aislados de usuarios que notaban pantallas en negro o imágenes intermitentes al retroceder, terminó convirtiéndose en una de las campañas de seguridad más grandes del año para Ford Motor Company.

Lee también: El Hyundai Ioniq 5 2026 mejora sin cambiar su esencia

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) confirmó una orden de retiro que afecta a 1.4 millones de vehículos Ford y Lincoln distribuidos en todo Estados Unidos.

Puedes leer: Jim Farley, CEO de Ford, conduce un Xiaomi SU7 por un motivo

El problema radica en un componente que, aunque parece menor, cumple un papel esencial en la seguridad moderna: la cámara de reversa. Según los reportes, algunas unidades han presentado interrupciones en la transmisión de la imagen al tablero central, lo que deja al conductor sin visibilidad trasera al estacionar o maniobrar en retroceso.

La NHTSA advirtió en su comunicado que “la falta de visualización adecuada del entorno trasero eleva el riesgo de choques con peatones, vehículos u objetos fijos”.

Si bien no se han registrado incidentes ni lesiones vinculadas directamente al defecto, la agencia consideró que la posibilidad de accidente justifica la acción preventiva inmediata.

El retiro: más de un millón de autos en revisión

El retiro de seguridad, que comenzó formalmente en octubre de 2025, abarca vehículos fabricados entre 2015 y 2020. Se trata de una amplia gama de modelos, desde compactos hasta SUVs y deportivos, tanto de Ford como de su división de lujo, Lincoln.

Los modelos implicados son:

Lincoln MKZ 2015

Lincoln MKT 2015 y 2019

Ford Explorer 2015

Ford Taurus 2015, 2016, 2018 y 2019

Ford C-Max 2015 y 2016

Ford Escape 2015 y 2016

Ford Flex 2015 a 2019

Ford Fusion 2016

Ford Fiesta 2019

Ford Mustang 2020

Estos vehículos incluyen tanto versiones con motor de combustión como híbridas. En todos los casos, el fallo está relacionado con la cámara trasera o su sistema de cableado interno.

Ford explicó que, en algunos casos, las cámaras pueden dejar de enviar señal por fatiga del conector o defectos electrónicos que se agravan con el tiempo y las condiciones de temperatura o vibración.

La Ford Explorer Tremor 2026 se presenta como una gran opción. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Un problema técnico que impacta la seguridad diaria

Las cámaras de reversa se convirtieron en un equipamiento obligatorio en todos los vehículos nuevos vendidos en Estados Unidos a partir de 2018. Su objetivo es reducir atropellos o colisiones durante maniobras de estacionamiento. Por eso, cualquier falla en su funcionamiento es tomada con seriedad por los reguladores federales.

De acuerdo con la investigación de la NHTSA, la imagen puede congelarse, distorsionarse o desaparecer por completo, lo que deja al conductor “a ciegas” al retroceder.

El organismo sostiene que incluso si el fallo es intermitente, aumenta el riesgo de accidentes en entornos urbanos densos o en zonas donde circulan peatones y ciclistas.

Ford, por su parte, indicó en su comunicado que el retiro es de carácter preventivo: “Queremos garantizar que nuestros clientes tengan total confianza en la seguridad de sus vehículos. Este proceso no implica un riesgo inmediato, pero preferimos actuar con anticipación”, afirmó la compañía.

Elegancia y poder, Mustang Mach-E 2025. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Proceso de notificación y reparaciones gratuitas

Los propietarios de los modelos afectados recibirán notificaciones por correo postal a finales de octubre de 2025, con las instrucciones para programar una cita en su concesionario más cercano.

El servicio será gratuito, y las reparaciones estarán cubiertas por la garantía del fabricante, sin deducibles ni cargos adicionales.

En los concesionarios, los técnicos realizarán una inspección del sistema de cámara y del cableado. Si se detectan fallas, la cámara será reemplazada inmediatamente. En algunos casos, el fabricante también actualizará el software del sistema multimedia para mejorar la estabilidad de la conexión.

Mientras tanto, Ford recomienda a los propietarios verificar el estado de su vehículo ingresando el número VIN en el sitio oficial de la NHTSA (www.nhtsa.gov/recalls). Esa plataforma permite saber en segundos si el auto está incluido en el recall y cuáles son los pasos a seguir.

Seguir leyendo:

Rolls-Royce celebra 100 años del Phantom con arte y oro

Contundente: el Buick Electra L7 destrona a Tesla en China

¿Por qué este Volkswagen será el mejor auto de 2026?