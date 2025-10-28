Contundente: el Buick Electra L7 destrona a Tesla en China

General Motors está viviendo un momento dorado en China gracias a su marca Buick. El fabricante estadounidense ha logrado lo que pocos esperaban: convertir a un híbrido enchufable en el nuevo referente tecnológico del país.

El protagonista de esta historia es el Buick Electra L7, un SUV de lujo que en apenas 12 días superó las 10,000 unidades vendidas, una cifra que lo posiciona como uno de los lanzamientos más exitosos del año.

El Electra L7 no solo ha conquistado a los consumidores por su diseño elegante y su interior de alta gama, sino también por un logro impresionante: una autonomía combinada de hasta 1,400 kilómetros. Este dato lo coloca muy por encima de los modelos equivalentes de BYD, Xiaomi o incluso Tesla, y ha sido confirmado tras una reciente prueba de conducción que puso a competir a los sistemas más avanzados del mercado.

Una competencia que lo cambió todo

La prueba, organizada por el medio especializado D1EV, reunió a 17 vehículos equipados con sistemas de asistencia avanzada (ADAS) y conducción semiautónoma. El objetivo era claro: evaluar cuál de ellos ofrecía el desempeño más inteligente y seguro frente a las situaciones reales del tráfico urbano.

El recorrido, de 29 kilómetros por las congestionadas calles de Ningbo, fue una verdadera carrera de obstáculos. Los autos debían enfrentarse a 28 semáforos, giros cerrados, rotondas, curvas ciegas y hasta obstáculos artificiales, con la dificultad añadida de que las marcas no conocían la ruta con antelación.

En ese escenario caótico, el Buick Electra L7 se impuso como el ganador absoluto, dejando atrás a pesos pesados como el Yangwang U7 de BYD, el Zeekr 9X de Geely y el Xiaomi YU7, que apenas logró el quinto lugar. El Tesla Model 3, que participó con su conocido sistema basado exclusivamente en cámaras, terminó relegado a la novena posición.

La clave está en su inteligencia artificial

Lo que distingue al Electra L7 no es solo su autonomía ni su refinado diseño, sino su cerebro electrónico. Este modelo es el primero fabricado en China que integra la tecnología R6 Flywheel Big Model, un sistema de conducción semiautónoma desarrollado por la startup local Momenta.

Este avanzado software utiliza inteligencia artificial entrenada con más de 3,000 millones de kilómetros de datos reales recopilados en carreteras de todo el mundo. Gracias a ello, el vehículo es capaz de anticiparse al comportamiento de otros conductores, mantener trayectorias precisas en entornos complejos y reaccionar de forma autónoma ante imprevistos del tráfico.

Según los ingenieros de Momenta, el sistema R6 Flywheel Big Model representa un salto tecnológico que coloca a China en el centro de la carrera global por la conducción autónoma. Y Buick ha sabido capitalizarlo mejor que nadie al ser la primera marca en ofrecerlo en un vehículo de producción masiva.

Buick Electra L7. Crédito: General Motors. Crédito: Cortesía

Lujo, autonomía y visión de futuro

El Buick Electra L7 no solo sorprende por su desempeño tecnológico. También se presenta como un híbrido de lujo pensado para largos recorridos y una experiencia de conducción premium.

Su interior, dominado por una pantalla panorámica y materiales de alta calidad, combina confort, conectividad y una estética moderna que se ajusta a los gustos del consumidor chino.

Aunque su precio base ronda los $45,000 dólares, su nivel de equipamiento y autonomía lo hacen competitivo frente a rivales más costosos. Además, el éxito comercial del modelo podría marcar el inicio de una nueva era para General Motors en China, que busca reposicionar a Buick como una marca de innovación y no solo de tradición.

La victoria del Buick Electra L7 en la prueba de D1EV y su rápido ascenso en ventas son señales claras de que General Motors ha encontrado la fórmula correcta para destacar en el mercado más competitivo del mundo. Su combinación de lujo, autonomía y tecnología avanzada no solo lo posiciona por encima de Tesla o BYD en China, sino que lo convierte en un símbolo del nuevo rumbo que está tomando la industria automotriz global.

