Wrangler 4xe: Jeep corrige errores en 24,000 unidades

Lo que comenzó como una simple mejora tecnológica terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza para Jeep. La marca estadounidense reconoció que una actualización remota (OTA) dirigida al sistema UConnect del Wrangler 4xe provocó fallas graves en 24,238 vehículos.

El objetivo del parche era optimizar el rendimiento del sistema de infoentretenimiento, pero un fallo de comunicación durante la transferencia de datos interrumpió el proceso, dejando incompleto el software en varios vehículos híbridos enchufables. El resultado fue la pérdida de potencia y, en algunos casos, la interrupción del suministro de energía, incluso cuando el vehículo estaba en marcha.

La marca detectó el problema tras recibir reportes de usuarios y revisiones técnicas en talleres autorizados. Los primeros informes mostraban un patrón común: el sistema híbrido se reiniciaba de manera inesperada tras la actualización.

Un problema técnico que llegó hasta la NHTSA

Como medida de transparencia y seguridad, Jeep presentó la documentación oficial del caso ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), entidad encargada de monitorear los retiros de vehículos en Estados Unidos.

Según los documentos, el origen del problema está en una falla de comunicación entre el Módulo de la Caja Telemática (TBM) y el Procesador de Control Híbrido (HCP). Cuando la conexión se corta, el sistema interpreta el fallo como un riesgo y reinicia automáticamente el HCP, lo que activa un protocolo de seguridad que detiene la entrega de energía al tren motriz.

Esto puede suceder tanto con el vehículo detenido como en movimiento, generando un riesgo potencial de pérdida de potencia repentina. Aunque la marca aclara que no se han registrado accidentes ni lesiones, la incidencia ha generado molestias en la comunidad de propietarios del Wrangler 4xe.

La respuesta de Jeep y su plan de acción

Jeep informó que el 100% de las unidades fabricadas entre 2023 y 2025 de la versión Wrangler 4xe podrían estar en riesgo de sufrir esta falla. Los registros internos confirman 111 quejas formales, 69 reportes de campo y 55 intervenciones en talleres directamente relacionadas con el error del software.

Para tranquilizar a los usuarios, la marca anunció un plan de corrección gratuito que consiste en restaurar el sistema de software al estado anterior a la actualización defectuosa. Este proceso se llevará a cabo en los concesionarios oficiales y centros de servicio Jeep a partir del 26 de noviembre.

Los propietarios recibirán notificaciones por correo o a través de la aplicación móvil de la marca. Además, Jeep asegura estar desarrollando una actualización definitiva que prevenga la repetición de este tipo de fallas y fortalezca la seguridad del sistema OTA.

La compañía recordó que este tipo de actualizaciones inalámbricas son cada vez más comunes en la industria y que, aunque los errores son poco frecuentes, su rápida detección y corrección demuestran la eficacia del sistema de monitoreo de la marca.

El Wrangler 4xe: potencia híbrida con ADN todoterreno

A pesar del incidente, el Wrangler 4xe sigue siendo una de las apuestas más ambiciosas de Jeep en su proceso de electrificación. Este modelo es el primer híbrido enchufable (PHEV) de la línea Wrangler, y combina un motor de combustión de 2.0 litros turboalimentado con dos motores eléctricos que, juntos, entregan 375 caballos de fuerza y 470 libras-pie de torque.

Gracias a esta configuración, el vehículo conserva el desempeño todoterreno característico de Jeep, pero con un consumo más eficiente y la posibilidad de conducir en modo totalmente eléctrico por trayectos cortos. La marca destaca que este tren motriz permite disfrutar de la conducción off-road con mayor silencio y menor emisión de gases contaminantes.

El precio base del modelo ronda los $50,000 dólares, situándolo en el rango premium de los SUV híbridos enchufables del mercado norteamericano.

Además de su rendimiento, el Wrangler 4xe ofrece un interior renovado, con materiales de alta calidad y un sistema UConnect avanzado —el mismo que fue objeto de la actualización fallida— que integra pantalla táctil, conectividad con smartphones y asistencias de manejo.

Compromiso con la seguridad y la confianza

Jeep subrayó que su prioridad sigue siendo la seguridad de sus clientes y la integridad de sus vehículos. La marca recordó que todos los modelos retirados podrán ser reparados sin costo alguno, y que los concesionarios cuentan con instrucciones detalladas para realizar la restauración del software de manera segura y eficaz.

Aunque el incidente representa un tropiezo para la marca en su estrategia de conectividad, también demuestra la importancia de la capacidad OTA (Over The Air), una herramienta que permite corregir errores de software de forma remota sin necesidad de reemplazar componentes físicos.

Expertos del sector señalan que este tipo de actualizaciones son una tendencia irreversible.

