El nuevo SUV eléctrico de AUDI apunta más alto en el mercado

El nombre puede confundir, pero AUDI, en mayúsculas, no es la tradicional firma alemana. Esta nueva marca surge de una alianza entre el gigante chino SAIC Motors y un grupo de desarrolladores que buscan conquistar el mercado eléctrico local con propuestas accesibles y tecnológicamente avanzadas.

El éxito fue inmediato. Su primer modelo, el AUDI E5 Sportback, se convirtió en un fenómeno de ventas en China tras colocar 10,153 unidades en solo 30 minutos, un récord que llamó la atención de toda la industria automotriz.

Con ese impulso, la marca ahora se prepara para su segundo acto: un SUV eléctrico que apunta a replicar, o incluso superar, la hazaña.

Un nuevo SUV que hereda el ADN del E5 Sportback

De acuerdo con imágenes espía publicadas recientemente por Carscoops, el nuevo SUV de AUDI ya se encuentra en fase de pruebas en carreteras chinas. A pesar del espeso camuflaje que lo cubre, se alcanzan a distinguir líneas muy similares a las del E5 Sportback, especialmente en los grupos ópticos traseros y el diseño del pilar C.

El modelo mantendrá la estética futurista y minimalista del primer eléctrico de la marca, pero adaptada a un formato más robusto y familiar. En las fotos se aprecian manijas retráctiles, retrovisores con cámaras y un módulo LiDAR sobre el techo, lo que confirma la presencia de un avanzado sistema de conducción autónoma.

Aunque AUDI aún no ha divulgado detalles técnicos oficiales, todo indica que el SUV compartirá plataforma, baterías y motorizaciones con el E5 Sportback.

Potencia y tecnología de alto nivel

El E5 Sportback demostró que AUDI puede competir en desempeño con las grandes marcas globales. Su configuración inicial monta una batería de 76 kWh que alimenta un motor trasero de 295 caballos de fuerza, mientras que la versión más potente ofrece una batería de 100 kWh, tracción total y hasta 776 caballos de potencia máxima.

El nuevo SUV adoptará esa misma gama mecánica, con ajustes para ofrecer mayor autonomía y capacidad todoterreno. Además, contará con una arquitectura eléctrica avanzada que permitirá actualizaciones de software Over-the-Air, mejorando constantemente el rendimiento y las funciones del vehículo.

En el interior, se espera un diseño muy similar al del E5 Sportback, con un gran panel panorámico digital que unifica el cuadro de instrumentos y el sistema multimedia. Este enfoque ya ha sido bien recibido en China, donde los compradores valoran la integración tecnológica y la conectividad.

El AUDI E5 Sportback en la pista. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

Una estrategia centrada en el mercado chino

El SUV eléctrico será el segundo lanzamiento de la marca AUDI y estará disponible inicialmente solo en China. Según fuentes cercanas al proyecto, su presentación oficial se realizará en 2026, mientras que su comercialización podría comenzar a mediados del mismo año.

La marca no ha confirmado precios, aunque se espera que parta de una cifra cercana a los $25,000 dólares, ubicándose como una alternativa competitiva frente a modelos como el BYD Song Plus EV o el Tesla Model Y producido localmente.

Con esta estrategia, AUDI busca aprovechar el enorme crecimiento del mercado chino de vehículos eléctricos, que representa más del 60% de las ventas globales de autos eléctricos. Su enfoque será ofrecer productos de alto valor tecnológico con costos reducidos, una fórmula que ya demostró ser efectiva.

Futuro eléctrico y expansión internacional

Además del nuevo SUV, la marca AUDI ya trabaja en un tercer modelo eléctrico previsto para 2027. Aunque no se han revelado detalles, se especula que podría tratarse de un sedán de lujo destinado a competir directamente con los grandes exponentes europeos.

Por ahora, el objetivo principal de la compañía es consolidar su posición en China, pero no descarta exportar sus vehículos a otros mercados, incluidos algunos de Asia y Europa del Este.

Si el nuevo SUV logra repetir el éxito del E5 Sportback, AUDI podría convertirse en uno de los nombres más influyentes dentro del emergente panorama eléctrico chino.

