Toyota GR Corolla 2026: probamos el Toyota más divertido

Probamos el 2026 Toyota GR Corolla en el circuito Sonoma Raceway de Cailfornia. El GR Corolla es la evolución más refinada de su aclamado hot hatchback. Este modelo mantiene el potente motor de3 cilindros turbo de 1.6 litros, con 300 hp y 295 libras-pie de torque, disponible con transmisión manual o automática de 8 velocidades.

Lee también: Hay récord histórico de ventas de eléctricos en EE.UU.

En esta actualización, todos los Toyota GR Corolla incorporan capó con salidas de aire funcionales, rines de 18 pulgadas, frenos más grandes con mejor capacidad de enfriamiento y neumáticos Michelin Pilot Sport listos para pista.

Puedes leer: Ford Bronco Sport estrena una edición Bronze llena de estilo

En la parte trasera, conserva los tres escapes característicos, alerón y techo de fibra de carbono, mejorando la rigidez y reduciendo el peso.

Por dentro luce un ambiente deportivo con asientos deportivos en mezcla de piel y gamuza, costuras rojas, freno de mano manual y modos de manejo Track, Gravel y Normal, ideales tanto para circuito como para caminos de tierra.

Aunque el diseño exterior se mantiene fiel desde su lanzamiento en 2023, Toyota ha optimizado la suspensión, rigidez estructural y aerodinámica, logrando mejoras de más de dos segundos por vuelta respecto al modelo 2024 en pruebas internas en Japón.

Seguir leyendo:

El nuevo Mercedes Clase A será un crossover compacto

El músculo moderno del Mustang ahora es de cuatro cilindros

Otro país le cobrará impuestos a Tesla y a Elon Musk