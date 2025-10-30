Los mejores autos de 2025 con motor cuatro cilindros

Aunque los eléctricos ganan terreno, los motores de combustión interna todavía dominan el mercado, y entre ellos los de cuatro cilindros son los más populares.

Su tamaño compacto, mantenimiento sencillo y buena eficiencia de combustible los convierten en una apuesta segura para conductores que quieren economía sin sacrificar rendimiento.

La oferta de modelos con esta configuración es enorme, pero algunos sobresalen por su equilibrio entre tecnología, confort y potencia. En esta guía reunimos los autos con motor de cuatro cilindros más interesantes del 2025, todos con precios accesibles —desde alrededor de $20,000 dólares hasta menos de $50,000 dólares— y características que los hacen destacar en su segmento.

Honda Civic 2025: el clásico que no falla

Pocos autos tienen una reputación tan sólida como el Honda Civic. Año tras año, este sedán compacto mantiene su lugar entre los preferidos por su confiabilidad, buen diseño y gran comportamiento en carretera.

El modelo 2025 ofrece distintas configuraciones mecánicas. Las versiones base montan un motor de cuatro cilindros en línea de 2.0 litros, capaz de entregar 150 caballos de fuerza, mientras que los acabados superiores incorporan un 1.5 litros turbo con mayor respuesta. En el tope de gama se encuentra el Type R, que supera los 300 caballos de fuerza y es considerado uno de los compactos deportivos más respetados del mercado.

Además, el Civic puede adquirirse tanto en carrocería sedán como hatchback, ambas con transmisión automática y un interior con materiales de calidad. Su combinación de rendimiento, eficiencia y comodidad lo mantiene como una de las mejores opciones de su clase.

Precio aproximado: desde $25,000 dólares.

Toyota RAV4 2025: eficiencia y confiabilidad en formato SUV

Entre los SUV compactos, la Toyota RAV4 sigue dominando. Es el modelo más vendido de la marca en Estados Unidos, y no por casualidad. Su reputación se basa en un motor confiable y eficiente: un cuatro cilindros de 2.5 litros que combina bajo consumo con buena respuesta.

En su versión 2025, la RAV4 se ofrece tanto en versiones a gasolina como híbridas, lo que amplía su atractivo para distintos tipos de conductores. La transmisión automática aporta suavidad al manejo y el interior destaca por su espacio generoso y materiales resistentes, ideales para uso familiar.

Toyota ha sabido mantener el equilibrio entre tecnología, seguridad y durabilidad, tres factores que explican por qué este SUV sigue siendo uno de los más vendidos del país.

Precio aproximado: desde $29,000 dólares.

Mazda CX-5 2025: estilo y potencia accesible

El Mazda CX-5 es una de las opciones más completas dentro del segmento de los SUV compactos. En su versión 2025, conserva su enfoque deportivo sin perder refinamiento.

Bajo el capó, equipa un motor turboalimentado Skyactiv de 2.5 litros y cuatro cilindros, capaz de generar 190 caballos de fuerza y 186 libras-pie de torque. La sensación de manejo es ágil, con buena respuesta tanto en ciudad como en carretera.

Mazda también cuida el diseño interior, con acabados premium y una cabina silenciosa. Todas sus versiones ofrecen tracción total en las cuatro ruedas, lo que mejora la estabilidad en todo tipo de condiciones.

Precio aproximado: desde $29,200 dólares.

Hyundai Elantra 2025: tecnología y eficiencia sin exagerar el presupuesto

Para quienes buscan un sedán confiable y con buena relación costo-beneficio, el Hyundai Elantra sigue siendo una excelente elección.

El modelo 2025 llega con un diseño renovado y mayor conectividad, pero mantiene su motor base: un cuatro cilindros de 2.0 litros que entrega 147 caballos de fuerza y 132 libras-pie de torque, asociado a una transmisión automática CVT.

Su conducción es cómoda y eficiente, ideal para trayectos urbanos o viajes largos. Además, Hyundai ofrece varios niveles de equipamiento que permiten elegir entre un enfoque más básico o con toques de lujo, sin alejarse de un precio competitivo.

Precio aproximado: desde $22,200 dólares.

Ford Mustang Ecoboost 2025: espíritu deportivo a bajo costo

El Ford Mustang Ecoboost demuestra que la deportividad no siempre necesita un V8. Con un motor turbo de cuatro cilindros y 2.3 litros, este modelo desarrolla 315 caballos de fuerza y 350 libras-pie de torque, suficientes para ofrecer una experiencia de manejo emocionante sin disparar el consumo.

Aunque es la versión más asequible de la gama Mustang, mantiene el estilo clásico del modelo, con una silueta musculosa y amplias posibilidades de personalización. Los compradores pueden añadir asientos deportivos, detalles en fibra de carbono y combinaciones exclusivas de color, lo que convierte cada unidad en una experiencia personalizada.

Para quienes buscan un deportivo con historia, potencia y un precio razonable, este Mustang sigue siendo una apuesta ganadora.

Precio aproximado: desde $33,000 dólares.

Chevrolet Equinox 2025: comodidad familiar y rendimiento equilibrado

Cerrando la lista aparece la Chevrolet Equinox 2025, una SUV que se mantiene entre las favoritas del público estadounidense. Su versión con motor a gasolina equipa un cuatro cilindros turbo de 1.5 litros, con 175 caballos de fuerza y transmisión automática de ocho velocidades.

Destaca por ofrecer tracción total de serie, lo que mejora la seguridad y la estabilidad en distintas condiciones de manejo. Además, el interior está diseñado para el confort, con suficiente espacio para cinco pasajeros y un maletero amplio.

La Equinox combina eficiencia y practicidad, ideal para familias que buscan un SUV moderno sin pagar de más.

Precio aproximado: desde $33,000 dólares.

