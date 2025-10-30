San Antonio, Texas: el tiempo para hoy jueves 30 de octubre

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este jueves 30 de octubre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio habrá cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 46 grados Fahrenheit (8ºC) al caer la noche. También se espera un viento del norte, que rondará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1021.2 hPa, una medición que irá en descenso. Tendremos el amanecer a las 07:46 h y el crepúsculo será a las 18:49 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 52 y los 77 grados Fahrenheit (11 y 25 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli popular por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

En verano, la temperatura puede llegar los 100° F, por lo que es importante beber agua y no salir a la calle durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y más confortables, con una media de unos 50° F.

