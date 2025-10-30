Sheinbaum se pronuncia reforzar coordinación marítima con EE.UU., critica ataques de EE.UU. a “narcoembarcaciones”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su Gobierno busca fortalecer la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad marítima tras el ataque reciente de las fuerzas estadounidenses a una embarcación presuntamente involucrada en el narcotráfico en aguas internacionales.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum detalló que hoy se llevará a cabo una reunión entre el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, y representantes de la Guardia Costera de EE.UU., con el objetivo de revisar los protocolos de cooperación en operaciones de seguridad marítima.

También se busca agendar un encuentro con el Comando Sur y el Departamento de Estado de EE.UU. para evaluar el funcionamiento del esquema de colaboración vigente.

“La prioridad es que siga funcionando el esquema con el que veníamos trabajando, asegurando la soberanía de nuestro país”, señaló Sheinbaum. La mandataria explicó que, según el modelo de colaboración, las autoridades estadounidenses proporcionan información sobre embarcaciones sospechosas a la Secretaría de Marina (Semar), pero la intervención en aguas mexicanas debe ser realizada exclusivamente por las fuerzas nacionales.

Sheinbaum insistió en que la soberanía nacional de México será defendida en todo momento, y reiteró que el Gobierno continuará aplicando los acuerdos de seguridad establecidos con Washington bajo los términos previamente acordados. “El objetivo es que las operaciones continúen como se han venido desarrollando, respetando siempre la jurisdicción mexicana”, destacó la presidenta.

Ataque en el Pacífico

El ataque, ocurrido el pasado martes en el océano Pacífico, involucró el derribo de cuatro embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico, dejando a 14 personas a bordo, una de las cuales habría sobrevivido al ataque.

Sin embargo, Sheinbaum precisó que aún no se cuenta con información adicional sobre el sobreviviente. La Marina mexicana ha intensificado su búsqueda activa en colaboración con las autoridades estadounidenses para esclarecer los hechos.

