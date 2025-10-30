Ucrania: Ataque ruso impacta central térmica de Sloviansk, agravando crisis energética en pleno invierno

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció que Rusia atacó la central térmica de Sloviansk, en la región parcialmente ocupada de Donetsk, en el este del país, que la pasada noche vivió una de las oleadas de bombardeos rusos contra el sistema energético más masivos de los últimos meses.

“Justo ahora, hace un par de horas, hubo un ataque contra la central térmica de Sloviansk, un ataque con bombas rusas. Desafortunadamente, dos personas murieron”, dijo durante su discurso diario a la nación. “Hay heridos. Esto es exclusivamente terrorismo. Las personas normales no luchan de esta manera y debería haber una reacción apropiada de parte del mundo”, destacó.

Ataque a red energética

Zelenski explicó que los trabajadores del sector energético están esforzándose por eliminar las consecuencias del ataque ruso de la noche pasada en diversas regiones del país, desde Mikoláiv y Zaporiyia, en el sur, hasta Vinitsia (centro) e Ivano-Frankivsk en el oeste.

“El ataque fue complejo, combinado y especialmente calculado. Hubo misiles, incluidos misiles balísticos y aerobalísticos: 52 misiles en total. Más de 600 drones de ataque, de los que 400 fueron Shahed (drones kamikaze)“, resumió el presidente ucraniano entregando los datos de la Fuerza Aérea.

A consecuencia del ataque nocturno, en zonas de regiones como la de Vinitsia, en Ucrania central, se han producido cortes de luz, agua y calefacción. Mientras tanto, los cortes de electricidad programados para racionar el consumo, ante el déficit de generación causado por la ola de ataques masivos rusos al sistema en este otoño, continúan en prácticamente todo el país.

