Un coyote atacó a un niño de 9 años que jugaba en su patio en Portland: autoridades piden precaución a los vecinos

Un niño de 9 años fue atacado por un coyote mientras jugaba al escondite junto a su hermano de 3 años en el patio de su casa en Portland, Oregón, según informó el Departamento de Pesca y Vida Silvestre del estado (ODFW).

El hecho ocurrió la semana pasada en el barrio de Alameda, una zona residencial del noreste de la ciudad. Según el informe oficial, el animal mordió el pie del menor, que solo llevaba calcetines, antes de perseguirlo por el jardín.

El padre del niño, que se encontraba en el porche, comenzó a gritarle al coyote hasta que este huyó del lugar.

El menor fue trasladado a un hospital local, donde recibió atención médica por heridas leves. Las autoridades no han revelado su estado actual.

Investigación y advertencia a la comunidad

Al día siguiente del ataque, agentes de vida silvestre visitaron el vecindario para informar a los residentes y distribuir folletos de advertencia sobre la presencia del coyote. Desde entonces, el ODFW mantiene un monitoreo constante en la zona, en coordinación con agencias locales y federales, para determinar las medidas de seguridad necesarias.

Los expertos explicaron que los coyotes son comunes en Portland, incluso durante el día, pero los ataques a humanos son extremadamente raros.

“Este es un incidente muy inusual”, declaró Dave Keiter, biólogo del ODFW, al canal local KATU. “Alimentar a los coyotes hace que pasen más tiempo cerca de las personas, lo que puede causar conflictos tanto con los humanos como con las mascotas”.

Qué hacer ante un encuentro con coyotes

Las autoridades recordaron que alimentar a los coyotes es ilegal en Oregón y puede aumentar el riesgo de ataques. También recomendaron:

Supervisar a los niños pequeños cuando jueguen al aire libre.

Ahuyentar a los animales haciendo ruido con ollas, sartenes o bocinas de aire.

Reportar inmediatamente cualquier comportamiento agresivo al Departamento de Pesca y Vida Silvestre o llamar al 911 en caso de emergencia.

“La gran mayoría de los encuentros con coyotes son completamente benignos”, añadió Keiter, pero instó a la población a mantener la distancia y evitar interacciones con la fauna salvaje.

Sigue leyendo:

–Padres de Georgia acusados ​​de crueldad infantil y encarcelamiento injusto de sus 4 hijos

–Dos hispanos arrestados en Virginia por mantener a dos niños encadenados en una casa

–Mujer de Florida arrojó a su hijo adoptivo atado de pies y manos a la piscina y luego lo mató a golpes